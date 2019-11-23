Ralf Schumacher: “Ferrari'nin sorunu bu kazadan daha ciddi”

Geçtiğimiz hafta sonu Interlagos'ta gerçekleştirilen yarışta Ferrari pilotu Sebastian Vettel ve Charles Leclerc temas yaşamıştı.

Bu çok ufak bir temas olsa da, Leclerc'in ön süspansiyonu kırıldı, Vettel'in ise lastiği patladı. Bunun sonucunda her iki sürücü de yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Eski F1 pilotu Ralf Schumacher iki pilot arasındaki teması yorumladı.

“Mücadele çok yoğun ve ilginçti. Vettel iki nedenden dolayı çizgisini değiştirdi. Belki Charles'ın aracından biraz daha ileride olduğunu düşünüyordu. Ve elbette, bir sonraki virajdan önce böyle bir çizgiyi almak istedi, böylece rakibinin iç tarafta hareket etmesine izin vermeyecekti. O anda da kaza oldu. Birisi bu olay için suçlanabilirse, Sebastian'i seçmek oldukça mantıklı. Ancak takımın bu kazadan daha ciddi bir problemi var; takım arkadaşları arasındaki mücadele. Bunları çözmek kolay olmayacak.”

“Hakemlerin kimseye ceza vermemesi iyi bir şey çünkü Ferrari çoktan cezasını aldı. Çünkü olay takım arkadaşları arasında yaşandı. Bütün bunlar kasıtlı olarak yapılmadı. Sebastian'ın, zaten Leclerc'in önüne geçtiğini düşündüğü için bunu yaptığına inanıyorum. Bir sonraki viraj için iç tarafta olmak istedi.”

“Takımın ciddi bir toplantı yapacağını düşünüyorum, çünkü Mattia Binotto da ciddi baskı hissediyor. Ferrari pilotları arasında sürekli devam eden anlaşmazlıklar var. Vettel ile Leclerc oldukça olgunlar ve ikisi de bundan sorumlu. Ama bana öyle geliyor ki eğer durum çözülemezse, takımla pilotlar anlaşamayacak ve ilişkileri sonunda kötüleşecek.”

“Her iki sürücü için de hiç kolay değil, özellikle Sebastian için. Ferrari'nin geleceği Charles üzerine kurulu ve başka bir çözüm yoksa, Vettel'in buna uyması gerekecek. Ferrari bu sorunu mümkün olduğunca çabuk halletmeli. Böyle olaylar olmamalı.”

“Sebastian'ın bunu bilerek yaptığını sanmıyorum. Binotto, bu tür olayların gelecekte tekrarlanmamasını sağlarsa, her şey yoluna girer. Ama eğer olmazsa, Ferrari yönetimi daha sert davranmak zorunda kalacak. ”