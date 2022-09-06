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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Ralf Schumacher, Ferrari'nin hatalardan ders çıkarmamasına şaşırıyor

Ralf Schumacher, Ferrari'nin tekrarlanan hataları için şampiyonada kaybedilen puanlar dışında hiçbir sonuç olmamasına şaşırıyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Ralf Schumacher, Ferrari'nin hatalardan ders çıkarmamasına şaşırıyor
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Bu sezon ciddi hatalar yaparak şampiyonluk umutlarını tüketen Ferrari, Hollanda GP'sinde Carlos Sainz'ın pit stoplarında sıkıntı yaşayınca listeye iki hata daha eklemiş oldu.

Stratejistler tarafından 15. turda pite son anda çağırılan Sainz, mekanikerlerin hazır olmamasıyla beraber sol arka lastiği bekleyerek 12.7 saniye süren bir pit stopla karşılaştı. Ferrari takım patronu Mattia Binotto bu konuda "Gerçekten büyük bir karmaşaydı." şeklinde yorum yaptı.

Daha sonra Valtteri Bottas'ın yolda kalan Alfa Romeo'su için çıkan güvenlik aracıyla tekrar pite giren Sainz, bu sefer pitte 'güvenli olmayan bir çıkış' yaptığı için Fernando Alonso'yla hafif bir temas yaşadı.

Beş saniye ceza alan sürücü beşincilikten sekizinciliğe düştü.

Sky Deutschland'a verdiği demeçte Ferrari'de neden hâlâ bir değişiklik yapılmadığını sorgulayan Schumacher, "Yanlış giden sadece pit stop değildi. Lastik eksikti, bijon tabancası yoldaydı ve güvenli olmayan şekilde pit yoluna gönderildi. Olanları gerçekten anlayamıyorum."

"Harika bir takım olsa bile çok fazla hata yapılıyor ve bunların hiçbir sonucu yok. İtalya'da hiçbir şey değişmemiş gibi görünüyor." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, pitstop

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, pitstop

Fotoğraf: Erik Junius

Schumacher, Ferrari hakkında öylesine hayal kırıklığı duyuyor ki; önümüzdeki hafta yapılacak İtalya Grand Prix'sinde en hızlı araca sahip olsalar bile, galibiyeti çöpe atmanın bir yolunu bulacaklarını düşünüyor.

Eski pilot, "Her sorunun kaynağını bulmak gerekir. Sezonun büyük bir bölümü geride kaldı ve hâlâ böyle hatalar yapıyorlar."

"Asıl sorun, Ferrari'nin yavaş yavaş gerilemesi."

"Red Bull ilerlemeye devam ediyor, Mercedes sorunlarını hallediyor fakat ben Monza'da bile Ferrari için bir şans görmüyorum."

"Araçları daha hızlı olsa bile, muhtemelen pitlerde yine hata yaparlar çünkü hatalarından ders almıyorlar. Takımda olsaydım bu beni endişelendirirdi." dedi.

Schumacher, Mercedes'e ve Lewis Hamilton'ın kaybettiği galibiyete de değindi.

Max Verstappen yumuşak lastikler için pite girdiğinde İngiliz sürücü (Hamilton) dışarda kalarak güvenlik aracı arkasında yer alıyordu. Hamilton dışarda kalırken takım arkadaşı George Russell pite çağırıldı.

Hamilton, kullanılmış orta lastiklerle liderliği savunmak adına bir şey yapamadı ve sonunda birincilikten dördüncülüğe düştü.

Schumacher, "Lewis'in performansı çok güçlüydü, fakat güvenlik aracı onun aleyhine oldu. Belki de lastik kararında küçük bir hata yaptı."

"Diğer yandan Max'in temposu da çok yüksekti. Yine de, pit stop ve güvenlik aracı kadar lastik seçiminin de hayati önem taşıdığını söyleyebiliriz." dedi.

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