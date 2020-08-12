Ralf Schumacher: "Ferrari ve Vettel arasında güven bağı kalmadı"

Sebastian Vettel son iki yarışta sadece bir puan aldı ve 70. Yıl Dönümü GP'nin ardından Ferrari'nin doğru stratejiyi seçmediğini söyledi.

Eski F1 pilotu ve Vettel'in vatandaşı Ralf Schumacher, Sport1'in AvD Motorsport Magazin programında şöyle dedi: "Sebastian'ın ilk turdaki spinini, Alex Albon'un kendisine temas edeceğini düşünmesiyle açıklayabilirim. Tabii ki, öyle olmadı ve temastan kaçınmaya çalıştı ama araç spin attı. Bu bir pilot hatası. Olmamalıydı. Ne yazık ki puan savaşı orada sona erdi."

"Ferrari'deki durum son derece kötü görünüyor. Her şey sezon başında takımın artık Vettel'le devam etmeyeceğini duyurmasıyla başladı ve daha da kötüsü Ferrari Başkanı, kötü sonuçlardan kısmen Sebastian'ı sorumlu tuttu. Artık aralarında güven yok, iki taraf da hayal kırıklığına uğramış durumda."

"Charles Leclerc, Silverstone'daki iki yarışta da Sebastian'dan daha hızlıydı, ilk yarışta podyuma çıktı ve ikincisinde dördüncü oldu. Ferrari ona yardım etmek için her şeyi yapıyor, hatta Vettel'i yolundan çekmek zorunda kalıyor. Alman bakış açısıyla, bu durumdan hoşlanmasam dahi takım patronu olsam ben de aynı kararı verirdim. Bu noktada bunun için üzgünüm, ama durum bu.”

"Sebastian'ın böyle ayrılmak istemediğini anlıyorum, bunu hak etmiyor. Kendisi için rahat bir duruma dönmesini, potansiyelini ortaya koymasını, hem kendisi hem geleceği için iyi sonuçlar elde etmesini umuyorum. Formula 1'de yarışma şansını hak ediyor. Ayrılmak zorunda kalırsa, bu çok büyük bir hayal kırıklığı olacak."

Jacques Villeneuve ise şöyle dedi: "Spin atmaya devam ederseniz bu, stratejilerle açıklanamaz. Bir dünya şampiyonunun sürekli böyle hatalar yapması kabul edilemez."

Son olarak Gerhard Berger, "Takım içindeki ruh halini göz önünde bulundurursak, Ferrari'nin 2021 kadrosunu hemen kullanmaya başlaması en iyisi olacak." dedi.