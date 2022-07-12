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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Ralf: "Ferrari, Red Bull'un kazanmasını istiyor gibi"

Ralf Schumacher, Ferrari'nin Avusturya Sprint yarışının ilk turlarındaki tuhaflıklarının "Red Bull'un Dünya Şampiyonu olmasını gerçekten istiyorlar" izlenimi bıraktığını söyledi.

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Ralf: "Ferrari, Red Bull'un kazanmasını istiyor gibi"
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Ferrari pilotları, Red Bull Ring sprint yarışında ikinci ve üçüncü sıradan start aldı. Charles Leclerc, ilk turlarında Max Verstappen ile mücadele etmek yerine takım arkadaşı Carlos Sainz'a karşı savunma yaptı.

Bu, Hollandalı pilotun kendi aralarında çekişen Ferrari’lerden sıyrılabileceği anlamına geliyordu. Öyle ki Leclerc, takım arkadaşının baskısından kurtulduğunda Red Bull pilotu ile aralarındaki fark açılmıştı ve yakalamak zorlaşmıştı.

Sky Deutschland'a konuşan Helmut Marko, "Şaşırdık ama minnettarız" dedi.

Eski bir F1 pilotu olan Ralf Schumacher, Red Bull motor sporları danışmanına, "Ferrari, B veya C takımınız olsa ve size yardım etmeye devam etse, o zaman işler iyi giderdi.”

"Red Bull'un dünya şampiyonu olmasını gerçekten istedikleri izlenimi uyandırıyor.” dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Scuderia'nın sadece bir hafta öncesi Britanya Grand Prix'sinde galibiyet için Sainz'i desteklediği düşünülürse, Ferrari'nin tuhaflıkları Schumacher'i şaşırttı.

Pazar günü her iki pilot da mücadele içindeyken, Sainz'a güvenlik aracı arkasında geç pit stop yaparak daha iyi bir strateji verildi ancak Leclerc’i, yarışı önde götürmesine rağmen, aşınmış lastiklerle pite çağırmadılar.

Sainz, galibiyetini ilan ederken Leclerc, podyumdan düşüp yarışı dördüncü sırada tamamladı.

Bir hafta sonra Ferrari'nin Monakolu pilotu galibiyeti kazandı.

Schumacher, "Muhtemelen şimdi tekrar Leclerc'i öne çıkarmak istiyorlar.”

“Ancak, her iki pilot da aynı fikirde değil. Bence bunu görebilirsin.”

"Birbirlerine karşı çok sertlerdi. Bu bazen çok kritik oldu.”

"Fakat sonra Leclerc, biraz daha arayı açmayı başardı ya da Sainz'ın geri çekilmesini istediler. Bilmiyorum.” dedi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Alessio Morgese

Verstappen sprint yarışını kazandı ancak Grand Prix'de Leclerc’in önüne geçemedi. Monakolu pilot, Avustralya'dan bu yana ilk galibiyetini aldı.

Şimdi şampiyonada Leclerc, Verstappen'i 38 puan gerisinde ve Sainz’ın 37 puan önünde.

Schumacher, Mattia Binotto'nun pilotlarıyla başa çıkmakta zorlanacağına inanıyor.

Eski Alman pilot, “Artık bir anlaşma yok.”

“Şu anda ikisi birlikte tatile de gitmeyecekler. Birbirlerine de pek bakmıyorlar. Bunu söyleyebilirsin.” dedi.

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