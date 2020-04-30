Ralf Schumacher: "Ferrari esnek olamıyorsa ayrılmalı"

Formula 1'de takımlar normalde 2021 yılında bütçe sınırını 175 milyon dolar olarak belirlemişti ancak koronavirüs krizi sonrası bu rakamın 150 milyon dolara çekilmesi konusunda takımlar arasında anlaşma sağlandı.

Ancak küçük takımlar bütçe sınırını daha da aşağı çekmek istiyorlar ve hatta 100 milyon dolarlık bir bütçe sınırı önerisi dahi var.

Takımlar planlarını zaten 175 milyon dolara göre yaptığı için özellikle büyük takımların her şeyi baştan planlaması ve insanların işlerine son vermesi gerekecek. Ferrari hem bundan ötürü hem de bir üretici olmaları nedeniyle 145 milyon dolardan daha küçük bir bütçe sınırına karşı çıkıyor.

Bu düşünce McLaren patronu Zak Brown tarafından eleştirilmişti ve eski F1 pilotu Ralf Schumacher benzer görüşte olduğunu söyledi.

Schumacher, "Ferrari'nin pozisyonu elbette can sıkıcı. Önümüzde belirsiz bir gelecek var. Büyük takımlar bile şimdi her şeyi sorgulayacaklar."

“Formula 1 günümüzde çok pahalı. Ferrari maliyetleri düşürmek istemiyorsa, o zaman ayrılmalı."

"Bence 100 milyon dolarlık bir bütçe sınırı bile çok yüksek. Jordan'la yarıştığım dönemde 40 milyon dolarımız vardı ancak işe yaradı ve eğlenceliydi." dedi.

Schumacher Sebastian Vettel'in Ferrari'den ayrılıp McLaren'a geçeceği iddiaları hakkında da konuştu.

“Sebastian'ın başka alternatifleri var mı? Dürüstçe sormalısınız. Koltuğunu Lewis Hamilton ile değiştirmediği sürece, yarış kazanabileceği bir araca geçebileceğini sanmıyorum."