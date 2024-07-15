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Formula 1

Ralf Schumacher eşcinsel olduğunu açıkladı

Ralf Schumacher, Instagram'dan yaptığı paylaşımla eşcinsel olduğunu duyurdu.

Ezel Tan
Güncel:
Ralf Schumacher

Formula 1 kariyeri boyunca 180 Grand Prix'ye katılan Ralf Schumacher, 6 galibiyet ve 27 pole pozisyonu elde etmeyi başardı.

En iyi şampiyona sonucu dördüncülük olan Ralf, 2007 sezonunun ardından spora veda etti.

O günden sonra DTM'de yarışan Alman pilot, 2001-2015 arası Cora Schumacher ile evliydi.

Schumacher çiftinin David adında 22 yaşında bir oğlu var. Hatta David, Formula 3, DTM ve ADAC GT Masters gibi serilerde yarıştı.

Pazar akşamı Instagram hesabından bir paylaşım yapan Ralf, eşcinsel olduğunu açıkladı.

Erkek partneriyle bir fotoğrafını paylaşan 49 yaşındaki Ralf,  "Hayattaki en güzel şey, yanınızda her şeyi paylaşabileceğiniz doğru partnerinizin olmasıdır." ifadelerini kullandı.

 

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