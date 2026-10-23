Formula 1 Amerika GP

Ralf: "Cadillac, Bottas’ın yerine Ocon’u almalı"

Ralf Schumacher, Cadillac ekibine çağrıda bulunarak Valtteri Bottas yerine Haas’tan ayrılan Ocon ile anlaşmaları gerektiğini söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 23 Eki 2026 18:50

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Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Haas’taki koltuğunu Ferrari Sürücü Akademisi’nden Rafael Camara’ya kaptıran Esteban Ocon’un 2027 sezonunda F1’de kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. ABD GP öncesinde Ocon’un “F1’de kalmayı hak ediyorum” sözlerinden sonra Ralf Schumacher’dan konuyla ilişkili bir öneri geldi. Sky Deutschland’a konuşan Schumacher, Fin sürücü Valtteri Bottas’ın F1 kariyerinin artık noktalanması gerektiğini belirtti.

Bottas’a yönelik eleştirilerinin kişisel değil profesyonel zeminde olduğunu vurgulayan Schumacher şunları söyledi: "Bence Cadillac, Bottas’ın yerine Ocon’u almalı. Ben takımın yöneticisi olsaydım hiç düşünmeden hemen Ocon ile sözleşme imzalardım.”

Esteban Ocon, Haas

Fotoğraf: Angela Weiss / AFP via Getty Images

“Bence Bottas’ın hikayesi artık bitti. O gerçekten çok iyi ve sempatik bir insan, bu yüzden sözlerimi kişisel algılamamalı. Ancak tamamen sportif açıdan bakarsam kesinlikle Ocon’u seçerdim"

Fin pilotun bisiklet sporuna olan tutkusuna da esprili bir dille göndermede bulunan Schumacher, Bottas’ın "artık bisikletine binip hayatının tadını çıkarması gerektiğini" dile getirdi.

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- Motorsport.com Ekibi

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