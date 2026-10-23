Formula 1 Amerika GP

Ralf: "Cadillac, Bottas’ın yerine Ocon’u almalı"

Ralf Schumacher, Cadillac ekibine çağrıda bulunarak Valtteri Bottas yerine Haas’tan ayrılan Ocon ile anlaşmaları gerektiğini söyledi.

Neşe Akkoyun

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 23 Eki 2026 18:50

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Haas’taki koltuğunu Ferrari Sürücü Akademisi’nden Rafael Camara’ya kaptıran Esteban Ocon’un 2027 sezonunda F1’de kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. ABD GP öncesinde Ocon’un “F1’de kalmayı hak ediyorum” sözlerinden sonra Ralf Schumacher’dan konuyla ilişkili bir öneri geldi. Sky Deutschland’a konuşan Schumacher, Fin sürücü Valtteri Bottas’ın F1 kariyerinin artık noktalanması gerektiğini belirtti.

Bottas’a yönelik eleştirilerinin kişisel değil profesyonel zeminde olduğunu vurgulayan Schumacher şunları söyledi: "Bence Cadillac, Bottas’ın yerine Ocon’u almalı. Ben takımın yöneticisi olsaydım hiç düşünmeden hemen Ocon ile sözleşme imzalardım.” 

Esteban Ocon, Haas

Esteban Ocon, Haas

Fotoğraf: Angela Weiss / AFP via Getty Images

“Bence Bottas’ın hikayesi artık bitti. O gerçekten çok iyi ve sempatik bir insan, bu yüzden sözlerimi kişisel algılamamalı. Ancak tamamen sportif açıdan bakarsam kesinlikle Ocon’u seçerdim"

Fin pilotun bisiklet sporuna olan tutkusuna da esprili bir dille göndermede bulunan Schumacher, Bottas’ın "artık bisikletine binip hayatının tadını çıkarması gerektiğini" dile getirdi.

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber 2026 ABD GP 1. antrenman: Austin’deki ilk seansta Leclerc zirvede, Verstappen 2., Norris 3. sırada

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Neşe Akkoyun



2026 ABD GP 1. antrenman: Austin’deki ilk seansta Leclerc zirvede, Verstappen 2., Norris 3. sırada

Formula 1

Formula 1

Amerika GP

20 dk

2026 ABD GP 1. antrenman: Austin’deki ilk seansta Leclerc zirvede, Verstappen 2., Norris 3. sırada



Bearman: "Artık ilk dört takımdan birinde fırsat hak ettiğime inanıyorum"

Formula 1

Formula 1

Amerika GP

1 s

Bearman: "Artık ilk dört takımdan birinde fırsat hak ettiğime inanıyorum"



Verstappen’den Hadjar’ın Ferrari iddiasına yanıt: "Bomboş bir konu"

Formula 1

Formula 1

Amerika GP

1 s

Verstappen’den Hadjar’ın Ferrari iddiasına yanıt: "Bomboş bir konu"

Son Haberler



Ralf: "Cadillac, Bottas’ın yerine Ocon’u almalı"

Formula 1

F1 Formula 1

Amerika GP

1 dk

Ralf: "Cadillac, Bottas’ın yerine Ocon’u almalı"



2026 ABD GP 1. antrenman: Austin’deki ilk seansta Leclerc zirvede, Verstappen 2., Norris 3. sırada

Formula 1

F1 Formula 1

Amerika GP

20 dk

2026 ABD GP 1. antrenman: Austin’deki ilk seansta Leclerc zirvede, Verstappen 2., Norris 3. sırada



Ricciardo, Lawson’ın konseri için Austin’e geldi

Formula 1

F1 Formula 1

Amerika GP

26 dk

Ricciardo, Lawson’ın konseri için Austin’e geldi



Bearman: "Artık ilk dört takımdan birinde fırsat hak ettiğime inanıyorum"

Formula 1

F1 Formula 1

Amerika GP

1 s

Bearman: "Artık ilk dört takımdan birinde fırsat hak ettiğime inanıyorum"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik

Formula 1

Özellik

Formula 1 17 Mar 2018

Ekleyen Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik

Formula 1

Özellik

Formula 1 13 Şub 2018

Ekleyen Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik

Formula 1

Özellik

Formula 1 11 Şub 2018

Ekleyen Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik

Formula 1

Özellik

Formula 1 6 Şub 2018

Ekleyen Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol