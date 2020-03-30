Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
73 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
87 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
94 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
108 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
122 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
150 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
157 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
171 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
178 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
192 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
206 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
213 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
227 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
241 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Ralf Schumacher: "Hamilton maaşından vazgeçmeli"

paylaşım
yorumlar
Ralf Schumacher: "Hamilton maaşından vazgeçmeli"
Ekleyen:
, Editör
30 Mar 2020 17:28

Ralf Schumacher, koronavirüs krizi nedeniyle büyük takımların dahi tehlike altında olduğunu düşünüyor ve Lewis Hamilton'ın Mercedes'ten aldığı maaşta indirime gidebileceğini ya da maaş almayabileceğini düşünüyor.

Koronavirüs tüm dünyayı etkisine aldı ve motor sporları dünyası finansal anlamda ayakta kalabilmek için çaba gösteriyor.

Şu anda dünyadaki bütün yarış etkinlikleri ya iptal edildi ya da ertelendi. Ancak takımlar, personeline ve çalıştığı kişilere para ödemeye devam ediyor. Yarışlar yapılmadığı için takımların gelirleri de düşüyor.

Eski F1 pilotu Ralf Schumacher'e göre mevcut kriz, küçük takımları etkilediği kadar büyük takımları da etkileyecek.

Schumacher, “Şu anda sadece küçük takımlar için değil, büyük takımlar için de endişelenmemiz gerekiyor."

“Büyük şirketlere ne olacak? Bu, bu noktada kimsenin tahmin edemeyeceği bir şey."

“Binlerce çalışandan bahsediyoruz. Yani zor zamanların bir şekilde sona ermesini isteyen binlerce aile var."

"Örneğin Ferrari'yi ele alırsak, şu anda İtalya'da, Temmuz'daki ilk yarışı düşünmekten çok daha farklı endişeler var."

"Sadece çabucak gerimizde kalmasını umut edebiliriz."

Bugün Barcelona futbolcusu Lionel Messi, maaşının büyük kısmından vazgeçmeye hazır olduğunu, bu sayede personelin maaşının ödenebileceğini açıklamıştı.

Schumacher, Lewis Hamilton'dan da benzer bir adım bekliyor.

"Bu, henüz yaşanmamış olsa da Formula 1 için de mümkün olabilir. Belki de burada bazıları, özellikle de sürücüler bunu yapabilir. Hamilton'ın bir şeyler yapabilmek adına iyi bir şansı var."

"Bu, kesinlikle pilotların da bir şeyler yapabileceğini gösterecek."

Alman pilot en çok, küçük takımlar için endişeli.

"Örneğin Williams ve Haas gibi takımlar için durumun nasıl olacağını bilmiyorum. Risk altında olan ilk iki takım onlar."

Alakalı video

Sonraki haber
Alonso: "Yarışmak şu an 1000. önceliğim"

Önceki haber

Alonso: "Yarışmak şu an 1000. önceliğim"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Kanada GP

Kanada GP

11 Haz - 14 Haz
FP1 Başlangıç:
73 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
08:00
11:00
FP2
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
12:00
15:00
FP3
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
08:00
11:00
Sıralama
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
11:00
14:00
Yarış
Paz 14 Haz
Paz 14 Haz
11:10
14:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes’in solunum cihazlarının İngiltere’de kullanılmasına onay verildi

3s
2
Formula 1

Ecclestone'a göre Mercedes F1'den ayrılmalı ve Vettel, McLaren'a gitmeli

3
Formula 1

Alonso: "Yarışmak şu an 1000. önceliğim"

26dk
4
Formula 1

De la Rosa: "Raikkonen hızlı fakat araca adapte olamıyor"

5
Formula 1

Ferrari, "sorumlu mesaj" vermek için 2021 kurallarının ertelenmesini desteklemiş

Son Videolar

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP 00:00
Formula 1

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır? 03:35
Formula 1

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır?

Tatilde izlenecek en iyi 13 motor sporları filmi 07:34
Formula 1

Tatilde izlenecek en iyi 13 motor sporları filmi

F1'in çehresini değiştiren Tyrrell 00:50
Formula 1

F1'in çehresini değiştiren Tyrrell

Formula 1'i Tanıyalım: Aerodinami nedir? 05:20
Formula 1

Formula 1'i Tanıyalım: Aerodinami nedir?

Son Haberler

Ralf Schumacher: "Hamilton maaşından vazgeçmeli"
F1

Ralf Schumacher: "Hamilton maaşından vazgeçmeli"

Alonso: "Yarışmak şu an 1000. önceliğim"
F1

Alonso: "Yarışmak şu an 1000. önceliğim"

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 30 Mart
F1

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 30 Mart

MotoGP, koronavirüs durumunu “kararsız” F1’den daha iyi yönetti
MGP

MotoGP, koronavirüs durumunu “kararsız” F1’den daha iyi yönetti

Mercedes’in solunum cihazlarının İngiltere’de kullanılmasına onay verildi
F1

Mercedes’in solunum cihazlarının İngiltere’de kullanılmasına onay verildi

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.