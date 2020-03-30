Ralf Schumacher: "Hamilton maaşından vazgeçmeli"

Koronavirüs tüm dünyayı etkisine aldı ve motor sporları dünyası finansal anlamda ayakta kalabilmek için çaba gösteriyor.

Şu anda dünyadaki bütün yarış etkinlikleri ya iptal edildi ya da ertelendi. Ancak takımlar, personeline ve çalıştığı kişilere para ödemeye devam ediyor. Yarışlar yapılmadığı için takımların gelirleri de düşüyor.

Eski F1 pilotu Ralf Schumacher'e göre mevcut kriz, küçük takımları etkilediği kadar büyük takımları da etkileyecek.

Schumacher, “Şu anda sadece küçük takımlar için değil, büyük takımlar için de endişelenmemiz gerekiyor."

“Büyük şirketlere ne olacak? Bu, bu noktada kimsenin tahmin edemeyeceği bir şey."

“Binlerce çalışandan bahsediyoruz. Yani zor zamanların bir şekilde sona ermesini isteyen binlerce aile var."

"Örneğin Ferrari'yi ele alırsak, şu anda İtalya'da, Temmuz'daki ilk yarışı düşünmekten çok daha farklı endişeler var."

"Sadece çabucak gerimizde kalmasını umut edebiliriz."

Bugün Barcelona futbolcusu Lionel Messi, maaşının büyük kısmından vazgeçmeye hazır olduğunu, bu sayede personelin maaşının ödenebileceğini açıklamıştı.

Schumacher, Lewis Hamilton'dan da benzer bir adım bekliyor.

"Bu, henüz yaşanmamış olsa da Formula 1 için de mümkün olabilir. Belki de burada bazıları, özellikle de sürücüler bunu yapabilir. Hamilton'ın bir şeyler yapabilmek adına iyi bir şansı var."

"Bu, kesinlikle pilotların da bir şeyler yapabileceğini gösterecek."

Alman pilot en çok, küçük takımlar için endişeli.

"Örneğin Williams ve Haas gibi takımlar için durumun nasıl olacağını bilmiyorum. Risk altında olan ilk iki takım onlar."

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