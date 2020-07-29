Ralf Schumacher: "Mercedes potansiyelinin %80'ini kullanıyor"

"Spielberg'deki ilk yarışta Hamilton birkaç hata yaptı, ancak sonrasındaki tüm yarışlarda muhteşemdi."

"Baskı altında çok iyi çalışıyor. Oysa takım arkadaşı için aynı şeyi söylemek imkansız. Valtteri kendisinden çok fazla şey istiyor."