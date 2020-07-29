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Formula 1 / Son dakika

Ralf Schumacher: "Mercedes potansiyelinin %80'ini kullanıyor"

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Ralf Schumacher: "Mercedes potansiyelinin %80'ini kullanıyor"
Ekleyen:
, Editör
29 Tem 2020 19:27

Eski F1 pilotu Ralf Schumacher, güçlü performansına rağmen Mercedes'in tüm potansiyelini kullandığını düşünmüyor.

Ferrari'nin geçen sezonun sonunda geriye düşmesinin ardından Mercedes, genel olarak rakipsizdi. Sadece bazı yarışlarda Red Bull oldukça güçlüydü.

Eski Formula 1 pilotu Ralf Schumacher, güçlü performansa rağmen Mercedes'in en fazla %80'lik potansiyelini ortaya koyduğuna inanıyor.

“Mercedes'in neler yapabileceğini bilmiyoruz. Geçen sezonun ikinci yarısından itibaren potansiyellerinin en fazla %80'ini kullandıklarından kesinlikle eminim."

"Aslında daha fazlasını yapabilirler. Yarış sırasında aldıklara kararlar ve uyguladıkları fikirleri seyretmek çok hoş. Bence bu, inanılmaz bir takım."

Ayrıca Schumacher, Lewis Hamilton'ı da övdü.

"Spielberg'deki ilk yarışta Hamilton birkaç hata yaptı, ancak sonrasındaki tüm yarışlarda muhteşemdi."

"Baskı altında çok iyi çalışıyor.  Oysa takım arkadaşı için aynı şeyi söylemek imkansız. Valtteri kendisinden çok fazla şey istiyor."

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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