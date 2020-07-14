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Formula 1 / Son dakika

Ralf Schumacher: "Binotto belki de Ferrari için doğru isim değil"

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Ralf Schumacher: "Binotto belki de Ferrari için doğru isim değil"
Ekleyen:
, Editör
14 Tem 2020 10:14

Eski Formula 1 pilotu Ralf Schumacher, Ferrari takım patronu Mattia Binotto'nun İtalyan ekibe yeni isimler katması gerektiğini ve bunu yapamıyorsa da istifa etmesi gerektiğini belirtti.

Ferrari, bu yıl beklenen performansı sergileyemedi ve Avusturya'daki ilk iki yarışta öndekilerle değil, orta grupta savaşıyordu.

Ferrari'nin bu durumdan, son iki yıldır takımın başında yer alan takım patronu Mattia Binotto sorumlu tutuluyor.

Son dönemde Gerhard Berger, Ferrari'nin yönetim yapısının yeterli olmadığını söylemişti.

Eski F1 pilotu Ralf Schumacher de benzer görüşe sahipti.

Mattia Binotto'nun ayrılmasıyla ilgili Schumacher, "Sezon ortasında bunu yapmak hiçbir anlam ifade etmiyor. Ama bir cevap aramak zorundalar. Buradaki sorun sadece motor veya pilotlar değil."

"Sergio Marchionne takımda daha fazla İtalyan olması ve takımı onların yönetmesi gerektiğini söyledi. Tabii ki dışarıdan bakarsanız çok hoş ve romantik bir düşünce. Ama gerçeklere bakarsanız böyle bir şey işe yaramıyor. Formula 1 uluslararası bir spor."

"Önemli olan Mattia Binotto'nun durumu kontrol altına almak için dışarıdan insanlar getirmeye hazır olup olmadığı. Eğer değilse, o zaman o pozisyon için yanlış kişi."

"Binotto'nun kötü yönetiminin bir örneği, Sebastian'ın kontratı. Ona hâlâ çok fazla para harcıyorlar ve onu çok tuhaf şekilde yönetiyorlar. Bu bir potansiyeli heba etmek anlamına geliyor." dedi.

Schumacher ayrıca takımın ilk turda yarış dışı kalmasa bile çok zor bir yarışa sahip olacağını da söyledi.

"Yarışları bir kaç tur içinde bitti ve bu, bir felaketti. Ama bitirseydiler bile puan alıp almayacakları belli değildi. Ferrari'nin durumu kötü. Binotto'nun geceleri rahat uyuyabileceğini sanmıyorum."

 

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Editör Kemal Şengül

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