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Formula 1 Haberler

Ralf, Schumacher belgeselini beğenmiş

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Ralf Schumacher, geçen yayınlanan ve abisi Michael Schumacher’i anlatan Netflix belgeseli hakkında övgü dolu yorumlarda bulundu.

Ralf, Schumacher belgeselini beğenmiş

‘Schumacher’ belgeseli, 7 kez dünya şampiyonunun ailesinin tam desteğiyle hazırlandı ve eşi Corinna, oğlu Mick ve kızı Gina-Marie’nin de içinde bulunduğu özel video kayıtları da bu belgeselde yer aldı.

Schumacher’in babası Rolf ve kardeşi Ralf de belgesel için röportaj veren aile üyeleri arasındaydı.

6 kez F1 yarış galibi Ralf, belgeselini tamamını 15 Eylül’de belgesel tüm dünyada yayınlandıktan sonra izleyebilmiş.

Sport1’in AvD Motor & Sport programında verdiği demeçte Ralf, “Bence en azından motor sporları ve spor açısından çok, çok iyi yapılmış.”

“Çok fazla özel bilgi verilmiş, özellikle de aile, çocuklar ve anneleri tarafından. Bunun oldukça harika ve açık olduğunu düşünüyorum.”

Ayrıca Schumacher, 2000’lerin başında abisinin ve kendisinin kariyerinin zirvesindeyken deneyimledikleri yoğun medya baskısını, 10 yıl sonra vatandaşları Sebastian Vettel’in yüzleştiği duruma benzetti.

Schumacher, “Sebastian gibi dışarıdaki profilimiz kötü değil. Ancak o zamanlar, Helmut Kohl kadar tanınıyorduk. Hiçbir yere gidemezdik. Medya baskısı fazlaydı.”

“Benim için de durum aynıydı. Bir gün bu biterse çok mutlu olurum diye düşünüyordum.” dedi.

Abisi Michael ile ilişkisi hakkında ise Ralf, “Her zaman iyiydi. Fakat aramızda 6 buçuk yaş fark vardı. Michael, evden erken ayrılmıştı. 16 yaşında gitmişti ve ben 10 yaşındaydım.”

Kartinge başlama hikayesi hakkında ise Ralf, “En başından itibaren [Michael] benimle çalıştı. Bu bana çok yardımcı oldu.”

“Geçiş yapmaya çalışıyorduk. Ardından Formula 1’de bu biraz farklıydı ama çok da güzeldi.”

“Güzel bir çocukluk geçirdik, birlikte çok zaman geçirdik. Go-kart pisti kapalı olduğu ve kendimize daha çok zaman ayırabileceğimiz için kışı sabırsızlıkla beklerdik. Bu harikaydı.” 

“Birlikte çok iyi zaman geçirdik, özellikle bu seviyede ve dünyadaki en güzel yerlerde. Güzel zamanlardı…” diye ekledi.

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