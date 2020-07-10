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Formula 1 / Son dakika

Ralf Schumacher: "Hamilton farklı şeylerle uğraşarak dikkatini dağıtıyor"

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Ralf Schumacher: "Hamilton farklı şeylerle uğraşarak dikkatini dağıtıyor"
Ekleyen:
, Editör
10 Tem 2020 04:53

Ralf Schumacher, Lewis Hamilton'ın Avusturya'da "en iyi hafta sonunu geçirmediğini" söyledi ve farklı faaliyetlerle uğraşarak dikkatini dağıttığını belirtti.

Lewis Hamilton, tüm antrenman turlarını zirvede tamamlasa da sıralama turlarında Valtteri Bottas'ın gerisinde ikinci oldu.

Ancak sarı bayraklara uymadığı için üç sıra grid cezası aldı ve yarışa beşinci başladı. Yarışta Alex Albon ile temas yaşayan altı kez dünya şampiyonu, beş saniye zaman cezası alınca damalı bayrağı dördüncü sırada görmüş oldu.

Hamilton yarış öncesinde ve önceki haftalarda Black Lives Matter hareketine destek veriyordu ve sık sık bununla ilgili paylaşımlar ya da açıklamalar yaptı.

Sky Deutschland yorumcusu ve eski F1 pilotu Ralf Schumacher'e göre bu, Hamilton'ın dikkatini dağıtan şeylerden birisi olabilir.

Schumacher, “Kesinlikle Lewis Hamilton için en iyi hafta sonu değildi. Takım arkadaşı onu sıralama turlarında mağlup etti ve sarı bayraklara uymadığı için beşinci başladı. Ek olarak Albon'la yaşadığı olay nedeniyle ceza aldığı için podyuma bile çıkamadı."

"Bence Hamilton'a verilen ceza yanlıştı, bana göre bu bir yarış olayıydı. Ayrıca eğer içerideyseniz, o viraja sizindir."

"Yine Lewis bir röportajında onu dünya şampiyonluğundan ayırabilecek tek şeyin COVID-19 olduğunu iddia etti. Takım arkadaşını hafife aldığı ortada. Bottas gerçekten bu yarışta iyi bir performans sergiledi. Bu tarz bir formla gerçekten şampiyonluk için savaşabilir."

"Lewis'in şu anda pek çok yan meseleyle uğraştığı da ortada. Geçmişte bunu pek fazla yapmıyordu. Belki de bu, dikkat dağıtıcı bir şey." dedi.

 

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Editör Kemal Şengül

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