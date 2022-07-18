Ralf Schumacher: "2003 Williams, bugünün araçlarından daha hızlı"

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Ralf Schumacher, pazar günü Red Bull Ring'de gerçekleştirilen bir etkinlik kapsamında, 2003 yılında kullandığı Williams-BMW FW25 aracının direksiyonuna geri döndü.

Schumacher, demo lastiklere sahip FW25'in direksiyonuna, o dönem kullandığı yarış tulumuyla geçti ve taraftarlara unutulmaz bir gösteri sundu.

20 yıl önce kullandığı aracın direksiyonuna geçmesinin ardından Schumacher, "Sanki bu araçla daha dün yarışmış gibiydim."

"Bu, 2003'te iki yarış kazandığım araçtı. Koltuk, emniyet kemerleri, her şey hâlâ bana uygundu. Pedallar hâlâ benim boyumdaydı ve tüm ayarlar aynıydı."

"Biner binmez hemen iyi şekilde sürmeyi başardım. İşin tuhafı o zamanlar kullandığım yarış tulumu da vardı ve bu da tıpkı FW25 gibi bana mükemmel bir şekilde uyuyordu."

"O zamanlar bir F1 aracını sürmek bugünkü kadar karmaşık değildi. Hâlâ yapman gereken şeyleri biliyordum, düğmeleri vs. biliyordum. Tüm bunları yeniden kullanmak inanılmaz ve çok güzel bir duyguydu.” dedi.

2022 araçlarından daha hızlı

Schumacher aracın yol tutuşunu övdü ve 2022 araçlarından daha hızlı olduğunu dile getirdi.

"Araçta çok fazla yol tutuş vardı. Gerçekten inanılmazdı, hayal edilemeyecek seviyedeydi."

"Derecelerim şu anki F1 araçlarından daha hızlıydı. Elbette ne kadar hızlı olduğunu söyleyemiyorum."

"Elbette tam güçte değildim. O zamanlar motorum 950 beygirden fazla güç üretiyordu, burada 850 beygir ile sınırlıydı."

"Ayrıca vitesleri biraz daha erken değiştirdim. Bu motora bir kez daha aşırı yüklemeye gerek yok."

Günümüzün F1 araçlarıyla karşılaştırmak neden yanlış?

Schumacher, günümüz araçlarıyla eski araçlar arasındaki en büyük farkın ağırlık olduğunu ve kıyas yapmanın çok zor göründüğünü dile getirdi.

"Araçlar artık neredeyse 200 kilogram daha ağır. Aracım yaklaşık 600 kilogramdı, bugün sınır 798 kilogram."

"Ayrıca her zaman kullanabileceğim 850 beygir gücüm vardı. Bunu küçümsememek lazım."

"Bazı takım patronları sürüşün ardından bana böyle bir hız görmenin onlar için acı verici olduğunu söylediler."