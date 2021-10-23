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Ralf: "Sauber'in %80'i Andretti'ye satıldı"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ralf Schumacher, Andretti Autosport'un Sauber'in yaklaşık %80'lik kısmını satın alma konusunda anlaşmaya vardığını söyledi.

Ralf: "Sauber'in %80'i Andretti'ye satıldı"

Andretti Autosport, uzun süredir Formula 1'e girmek için fırsat kolluyordu. Fakat bunu yeni bir takım kurarak yapmaları pek mümkün görünmüyordu. Bu sebeple satın alım için bazı takımlarla görüştüler.

Sonunda Sauber'de karar kılan Andretti, son haftalarda şu anda Alfa Romeo adı altında yarışan ekibi satın almak için yaptığı görüşmelerde büyük ilerleme kaydetmişti.

Eski Formula 1 sürücüsü ve Sky Almanya yorumcusu Ralf Schumacher, TV kanalının yayınında Andretti Autosport ve Sauber arasındaki anlaşmanın imzalandığını söyledi.

Ralf, "Henüz resmi olarak onaylanmadı ancak Sauber'in %80'i Andretti'ye satıldı."

"Rausing ailesi hissedarlıktan ayrıldı, ancak Finn Rausing %20 hisseyi elinde tuttu." açıklamasını yaptı.

Sauber Motorsport, 1970 yılında Peter Sauber tarafından kurulmuştu. 1993 yılından bu yana Formula 1'de yer alan Sauber ekibi, 2016 yılında Peter Sauber ve Monisha Kaltenborn tarafından Longbow Finance şirketine satıldı.

2017 sonunda Alfa Romeo ile sponsorluk anlaşması imzalanırken, 2019'dan beri Alfa Romeo Racing adı altında yarışıyorlar.

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