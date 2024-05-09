Ralf: "Sargeant'la yolların ayrılması Williams için en iyisi olur"

Williams olduğu tahmin edilen isimsiz bir takımın Kimi Antonelli'nin 18 yaşından önce yarışmasına izin verilmesi için FIA'dan muafiyet talep etmesi ile birlikte Sargeant'ın geleceği sorgulanmaya başladı.

Henüz sadece 17 yaşında olan İtalyan pilot, Formula 1 Grand Prix'lerine katılmak için FIA'nın iznine ihtiyaç duyuyor ve Antonelli, Ağustos ayındaki Hollanda GP'sinin yapılacağı gün yani 25 Ağustos 2024'te 18 yaşına giriyor.

FIA'nın muafiyet talebini kabul etmesi durumunda ise Sargeant'ın takımdan ayrılacağı konuşuluyor.

Williams ve Mercedes, İtalyan pilotun bir sonraki yarış olan Imola'da koltuğa oturacağını reddederken Ralf Schumacher ise Sargeant'ın zamanının dolduğuna inanıyor.

Formula 1.de YouTube kanalına konuşan eski pilot, "Sargeant'ın bu sorumluluğun altında ezildiği açık"

"Çok hata yapıyor ve bunu sadece ona bakarak bile anlayabilirsiniz. Çin'de yaptığı hatada vücut dili her şeyi anlatıyordu."

"Bence bir çözüm bulunabilirse hem kendisi hem takımı için daha iyi olur." dedi.

Logan Sargeant, Williams Racing Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Williams takım patronu James Vowles, Logan Sargeant'ı desteklemeye devam ediyor ve hatta Miami'de "aracın içinde kalacak" diye açıklamada bulundu.

Vowles, "Yolculuğumuza devam ediyoruz. Logan'ın önünde temelde çok büyük bir zorluk var."

"Ondan istediğim şey dünyanın baskılarını, bizim yarattığımız baskıları, benim yarattığım baskıları, hepinizin (medya) yarattığı baskıları toplayıp geride bırakması ve Alex ile mücadele edip takımı yukarı taşıması."

"Logan araçta kalacak ve benim işim ise onu desteklemek." dedi.

Ralf Schumacher ise biraz alaycı bir şekilde, bunun Williams'ın performansıyla uyuştuğunu ve takımın henüz hedefini tutturamadığını söylüyor.

Schumacher, "Elbette bekleyebilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Onun 10 yıl boyunca yarışmasına izin verebilirsiniz. Formula 1'in sabrını anlamıyorum. Eddie Jordan veya Frank Williams asla bu kadar sabırlı olmazdı. Formula 1'de farklı yetiştim. Sözleşmenin size hiçbir faydası olmazdı." dedi.

Vowles'un Sargeant'ı desteklemesine şaşıran Schumacher, "Bu durum biraz da takımın performansına uyuyor".

"Takımın bu durumdan çıkılması için iyi bir ikinci sürücü getirilmesi şart." diyerek açıklamalarına devam etti.

Schumacher bu iş için yeğeni Mick'in uygun olduğunu düşünüyor.

Shumuacher, "Formula 1'de şuan yarışmakta olan bazı pilotlara kıyasla, Mick'in potansiyeli olduğuna ve Formula 1'de bir yere sahip olması gerektiğine inanıyorum." diye ekledi.

Ayıca Mick Schumacher ve Antonelli, Silverstone'da "karşılaştırma" olarak lanse edilen testte 2022 Mercedes W13'ü kullanacaklar.