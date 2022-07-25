Ralf: "Şampiyonluk savaşında Red Bull'a en büyük desteği Ferrari veriyor"

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Ferrari, Paul Ricard’daki sıralama turlarının ardından, seçtiği strateji ve Carlos Sainz'ın hava koridoru sağlayıp Charles Leclerc’in pole pozisyonuna alması nedeniyle övgüler aldı.

Fakat ertesi gün her şey tersine döndü çünkü Monakolu pilot Leclerc, pazar günü kaza yaparak yarış dışı kaldı ve Max Verstappen'in 63 puan gerisine düştü.

Pistte kalan tek Ferrari pilotu Sainz, motor cezaları için gridin gerisinden başlaması nedeniyle rakiplerine alternatif bir strateji kullanarak Ferrari’nin damalı bayrağı görmesini sağladı.

Sergio Perez ile üçüncülük için çok iyi mücadele etti ancak Ferrari pit duvarı tam da mücadelenin ortasındayken Carlos’u pite çağırdı.

Üçüncülüğü aldıktan kısa bir sonra pite alındı ve dokuzuncu sıraya kadar düşmesinin ardından, beşinci sırada finiş gördü.

Sky Germany'ye konuşan Ralf Schumacher, “Dünya şampiyonasında Red Bull'a en büyük desteği veren, Ferrari.” diyerek İtalyan ekibe yüklendi.

Leclerc kaza yaptığı an sorun olarak “gaz pedalı” diye bağırırken, daha sonra kendi hatası olduğunu kabul etti.

İsmi açıklanmayan eski bir motor sporları başkanı, F1-Insider'a o kadar emin olmadığını söyledi: “Normalde, pit duvarına gelen ilk tepki her zaman gerçektir.”

Bu fikre eski F1 pilotu Nico Hulkenberg de katılıyor.

“Biraz tuhaftı. Belki o da Ferrari'yi korumak istiyor.”

Diğer Alman pilot Nico Rosberg, Leclerc'in sorumluluğu çok çabuk kabul ettiğini düşünüyor. 2016 Dünya Şampiyonu, Leclerc’in F1-75’inde mutlaka bir şeylerin ters gitmiş olduğuna inanıyor.

Sky Sports'a verdiği demeçte, “Gerçekten suçu üstlenmesi için çok erken olduğunu düşünüyorum.”

"Bu şekilde olması gerçekten çok olağandışı. Pistin o bölgesinde aracı çok zorlamıyorsunuz, lastiklerden tasarruf ediyorsunuz.”

“Gerçekten buna bakmak için biraz zamana ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum çünkü bunun bir pilot hatası olacağına inanamıyorum.” dedi.

Hulkenberg ve Rosberg'in her ikisi de Sainz'ın son bölümde pite alınmasını da eleştirdiler.