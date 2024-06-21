Ralf: "Sainz Williams ile çoktan sözleşme imzaladı"

Eski Williams pilotu ve Sky Sport yorumcusu Ralf Schumacher, Carlos Sainz'in sözleşmesinin bu hafta içinde onaylanmasını bekliyor.

Ralf şöyle konuştu: "Eğer söylentilere bakacak olursak, Carlos Sainz Williams ile sözleşme imzaladı ve bu hafta içinde açıklanacak."

"İlk başta Sainz için garip gelebilir ama Williams'ın büyük hedefleri ve hırslı yatırımcıları var."

"Şu anda onun için en iyi seçenek bu."

"Audi - daha doğrusu Sauber - şu ana kadar ilgi çekmeyi başaramamış gibi görünüyor."

"Nico Hulkenberg gibi harika bir pilotları ve boş bir koltukları var. Şimdi bir takım kurmaları gerekiyor. Ancak BMW-Sauber'de yaşananları tekrarlamamak için dikkatli olmaları gerekiyor."

"Audi için asıl sorun takımın konumu. Motor sporları İngiltere'de yaşanıyor ve mühendislerin ailelerini İsviçre'ye taşınmaya ikna etmek kolay olmayacak."