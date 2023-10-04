Ralf: "Sainz Leclerc kadar yetenekli olmasa da 'daha komple' bir sürücü"
Ralf Schumacher'e göre Carlos Sainz, saf yetenek anlamında Charles Leclerc ayarında olmasa da, daha komple bir pakete sahip.
2018'de Sauber ile Formula 1'e giren Charles Leclerc, 2019'da Ferrari ile yarışmaya başladı ve ilk senesinde Alman pilotu geçmeyi başardı.
Ancak o zamandan beri Leclerc için işler çok daha iyi gitmedi.
Toplamda beş galibiyet alabilen Leclerc, şu anda gridde en çok galibiyeti olan sürücüler arasında yedinci sırada yer alıyor.
Ralf Schumacher geçtiğimiz günlerde Formel1.de'ye yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Leclerc bence şu anda bir yol ayrımında."
"Artık kendisine bakması gerekiyor çünkü çok hızlı bir sürücü olsa da, doğru şeyler yapamadıktan sonra inanılmaz yetenekli olmanın bir faydası olmuyor."
Schumacher, "Sainz 2023'te Ferrari'de açık ara 1 numaraydı" derken, sözlerine şöyle devam etti: "Charles tüm gücüyle fark yaratmak istiyor fakat sonrasında hatalar yaparak aracına zarar veriyor."
"Oysa Sainz daha aklı başında."
"Eminim Sainz, Leclerc kadar yetenekli değil. Bunu çok iyi biliyorum."
"Fakat kendini daha rahat hissettiği için daha komple bir görüntü çiziyor."
Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Robert Shwartzman
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
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