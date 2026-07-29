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Formula 1 Macaristan GP

Ralf: “Sainz bir sonraki yarış için de cezalandırılmalı”

Macaristan GP'sinde tur bindirme esnasında yarış lideri Oscar Piastri ile temas yaşayan Carlos Sainz’a verilen 5 saniyelik ceza tartışmaları beraberinde getirdi.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Macaristan Grand Prix'sinde otomatik mavi bayrak sisteminde yaşanan teknik arıza, yarış liderlerinin tur bindirmeleri sırasında büyük karmaşaya yol açmıştı. Fernando Alonso ile mücadele ettiği sırada arkasından gelen yarış lideri Oscar Piastri ile temas yaşayan Williams sürücüsü Carlos Sainz, yarış kontrol tarafından 5 saniye zaman cezasına çarptırılmıştı.

Yaşanan olaya bir diğer yorum da F1 yorumcusu Ralf Schumacher’dan geldi.  

Sainz'a verilen 5 saniyelik cezanın kesinlikle caydırıcı olmadığını belirten Schumacher, sert ifadeler kullandı: "Yaptığı şey insanı gerçekten çileden çıkartacak bir hareket.” 

Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“O sırada tur yiyen pilotların hiçbiri puan mücadelesi vermiyordu. Ardından yarışın lideri geliyor ve Sainz gidip onun aracına çarpıyor.”

“Benim açımdan bu kesinlikle kabul edilemez bir davranış. Standart bir 5 saniye cezası bu durum için yeterli değil.”

“Bence Carlos Sainz bir sonraki yarış için de cezalandırılmalı. Zandvoort’taki sıralama turlarında grid cezası almalı.” 

“Aksi takdirde bu durum kötü bir emsal teşkil eder; piste böyle şeylerin kesinlikle yaşanmaması gerekiyor."

Sainz’ın savunmasını ve padoğun genel tutumunu spora yakışmaz olarak nitelendiren Schumacher, sözlerini şöyle tamamladı: "Her pilot pistte neyin ne olduğunu gayet iyi bilir.” 

Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

“Mühendisiniz var, soru sorarsınız ve aynı zamanda aynalarınıza bakarsınız. Eğer bir pilot bana direksiyon başındayken aynaya bakamadığını söylüyorsa, demek ki bu seviye ona ağır geliyordur ve yarışı bırakmalıdır.

“Yapılan şey gerçekten sportmenlik ilkesinin her bir maddesine aykırıydı.”

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