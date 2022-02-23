Ralf: "Russell'ın, Hamilton'ı en başından itibaren yenebileceğine inanıyorum"

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Russell ve Hamilton, W13 aracının lansmanında takım arkadaşları olarak ilk günlerini geçirdiler. Lansman sırasında, ikili arasında çok saygılı ve kibar bir dinamik olduğu görüldü.

Ancak hırslı Russell'ın, geçtiğimiz yıl dünya şampiyonluğunu kaybeden Hamilton'a karşı gelip, kendisini kanıtlamak isteyeceğine hiç şüphe yok.

Eski F1 pilotu Schumacher, iki sürücünün lansman sırasında birbirlerine karşı biraz temkinli göründüklerini ve rekabet başladığında işlerin ciddiye bineceğini söyledi.

Schumacher, planetf1.com'dan alıntılanan haberde, "İki sürücünün de birbirlerine karşı ne kadar kibar olduğunu görmeyi ilginç buldum."

"Genç Russell, yorumlarında çok dikkatliydi ve çok şey öğrenmek istediğini vurguladı."

"George, Bahreyn 2020'de Lewis'in yerini aldığında ve Valtteri Bottas'ın yanında yarıştığında, yaklaşımı oldukça farklıydı. İçeride işlerin farklı göründüğüne eminim ve Lewis'i en baştan yenebileceğine inanıyorum." dedi.

Schumacher, Russell'dan 13 yaş büyük olan Hamilton'ın, Mercedes'te ne kadar süre bir numara kalacağını merak ettiğini ve bunun, genç pilotun W13'ün potansiyelini ne kadar çabuk en üst düzeye çıkarabildiğine bağlı olacağını söyledi.

Schumacher, "Bence Mercedes'in artık süper bir sürücü kadrosu var."

"Valtteri Bottas'ı değiştirmek için neden bu kadar uzun süre beklediklerini hiç anlamadım."

"Bence Russell özel bir yetenek. Lewis kadar gelişip gelişmeyeceğini göreceğiz. Ayrıca Lewis'ın 37 yaşında olduğunu da unutmamalıyız. Mercedes'in, kendi geleceğini düşünmesi gerekiyor." dedi.

Hamilton ve Russell, bu hafta gerçekleşecek Barselona testinde yeni W13'ü üç gün boyunca deneyimleyecekler.