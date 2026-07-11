Ralf: "Russell, 'siyasi oyunlara' bulaşmadığı sürece Mercedes'te kalacak"
Ralf Schumacher, George Russell'ın Mercedes'teki geleceğini güvence altına alabilmesi için profesyonelliğini koruması ve takım içinde 'siyasi oyunlara' başvurmaması gerektiğini söyledi.
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Liam Fabre
George Russell, 2026 sezonunun ilk dokuz yarışında inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Britanyalı pilot iki galibiyet elde ederken, takım arkadaşı Kimi Antonelli beş kez zafere ulaştı. Buna rağmen Russell, şampiyonluk mücadelesinin içinde kalmayı başardı.
Her iki Mercedes pilotunun da sezon boyunca yaşadığı dayanıklılık sorunları nedeniyle Russell, şampiyonada Antonelli'nin yalnızca 25 puan gerisinde bulunuyor.
Ancak Antonelli, 2026 sezonundaki performansıyla büyük övgü toplarken, Russell ise genç takım arkadaşına sık sık mağlup olması nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.
Buna rağmen Russell'ın 2027 sezonu için Mercedes'teki geleceğinin güvende olduğu düşünülüyor. Britanyalı pilotun sözleşmesinde takımda kalmasını sağlayabilecek bir opsiyon bulunurken, Ralf Schumacher de Mercedes'in onu göndermesi için herhangi bir neden görmediğini ifade etti.
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Backstage Boxengasse podcast'inde konuşan Schumacher, şunları söyledi: "George Russell'ın Toto Wolff ile çok uzun yıllara dayanan bir ilişkisi olduğunu unutmayın."
"Daha çocukken bile Toto'nun yanına gidip, 'Bir gün senin takımında yarışmak istiyorum.' diyordu."
"Russell profesyonel davranmaya devam ettiği, siyasi oyunlara girmediği ve Antonelli'nin önünü kesmeye çalışmadığı süreceMercedes'in onu takımdan göndermesi için herhangi bir neden görmüyorum."
"Toto, uzun yıllardır tanıdığı ve neler yapabileceğini çok iyi bildiği bir pilota sahip."
"Ayrıca birkaç yarış dışı kalmanın şampiyona görünümünü bir anda değiştirebildiğini de gördük. Elbette Mercedes'in de hataları oldu ancak Russell şu anda her taraftan ciddi eleştiriler alıyor."
"Bu yüzden George koltuğunu korumak istiyorsa iyi sonuçlar almaya devam etmeli ve Kimi'den daha hızlı olduğu ya da Kimi'nin sorun yaşadığı anlarda bunu mutlaka değerlendirmeli."
İzle: F1 Gündem: Verstappen adım adım McLaren'a mı gidiyor? Red Bull B planını belirledi! Gerilim artıyor!
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Russell: "2024 Belçika GP'yi muhtemelen ölüm döşeğinde bile hatırlayacağım!"
Russell: “Hâlâ bu aracı anlamakta zorlanıyorum”
Russell, Spa'daki yağmur riski hakkında: “Her koşula karşı bir plan yapamayız”
Son Haberler
MotoGP Almanya GP sprint: Marquez kardeşler 1-2, Toprak 17. sırada
Szafnauer’den FIA’ya kırmızı bayrak çağrısı: "Bunu çok rahat bir şekilde yapabilirlerdi"
Norris ve Rossi’den Le Mans planı: "Birkaç yıl içinde neden olmasın?"
Canlı dereceler: MotoGP Almanya GP sprint
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar