Ralf: "Russell, 'siyasi oyunlara' bulaşmadığı sürece Mercedes'te kalacak"

George Russell, 2026 sezonunun ilk dokuz yarışında inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Britanyalı pilot iki galibiyet elde ederken, takım arkadaşı Kimi Antonelli beş kez zafere ulaştı. Buna rağmen Russell, şampiyonluk mücadelesinin içinde kalmayı başardı.

Her iki Mercedes pilotunun da sezon boyunca yaşadığı dayanıklılık sorunları nedeniyle Russell, şampiyonada Antonelli'nin yalnızca 25 puan gerisinde bulunuyor.

Ancak Antonelli, 2026 sezonundaki performansıyla büyük övgü toplarken, Russell ise genç takım arkadaşına sık sık mağlup olması nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

Buna rağmen Russell'ın 2027 sezonu için Mercedes'teki geleceğinin güvende olduğu düşünülüyor. Britanyalı pilotun sözleşmesinde takımda kalmasını sağlayabilecek bir opsiyon bulunurken, Ralf Schumacher de Mercedes'in onu göndermesi için herhangi bir neden görmediğini ifade etti.

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Backstage Boxengasse podcast'inde konuşan Schumacher, şunları söyledi: "George Russell'ın Toto Wolff ile çok uzun yıllara dayanan bir ilişkisi olduğunu unutmayın."

"Daha çocukken bile Toto'nun yanına gidip, 'Bir gün senin takımında yarışmak istiyorum.' diyordu."

"Russell profesyonel davranmaya devam ettiği, siyasi oyunlara girmediği ve Antonelli'nin önünü kesmeye çalışmadığı süreceMercedes'in onu takımdan göndermesi için herhangi bir neden görmüyorum."

"Toto, uzun yıllardır tanıdığı ve neler yapabileceğini çok iyi bildiği bir pilota sahip."

"Ayrıca birkaç yarış dışı kalmanın şampiyona görünümünü bir anda değiştirebildiğini de gördük. Elbette Mercedes'in de hataları oldu ancak Russell şu anda her taraftan ciddi eleştiriler alıyor."

"Bu yüzden George koltuğunu korumak istiyorsa iyi sonuçlar almaya devam etmeli ve Kimi'den daha hızlı olduğu ya da Kimi'nin sorun yaşadığı anlarda bunu mutlaka değerlendirmeli."

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