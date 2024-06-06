Ralf: "Red Bull'un Perez tercihi parayla ilgili olmalı"

Red Bull Racing, 4 Haziran'da Sergio 'Checo' Pérez'in sözleşmesini iki yıl daha uzattığını duyurdu.

Bu kararla Red Bull'un 2025 yılında hangi sürücülerle yarışacağı konusundaki belirsizlik sona erdi. Max Verstappen ile Pérez arasındaki performans farkının giderek açıldığı düşünüldüğünde, bu karar birçok kişiyi şaşırttı.

Ralf Schumacher, takımın bu karara nasıl vardığını açıkladı.

Red Bull'un iki F1 takımı ve genç pilot programı nedeniyle birçok seçeneğe sahip olduğunu belirten Schumacher, "Bazen bu pek anlaşılır olmuyor çünkü kendi genç programlarında da pek çok kişi var." dedi.

Schumacher, takımın genç bir sürücüyle devam etmeyi tercih etmediğini, bunun yerine Pérez'in sezon başındaki güçlü performansının etkili olduğunu belirtti.

Takım patronu Christian Horner'ın düşünce yapısının da farklı olduğunu söyleyen Schumacher, "Takım patronu Christian Horner'ın takım içindeki yeniden yapılanmaya katılmadığını duyuyoruz."

"Bu nedenle ‘Yuki Tsunoda Red Bull'a katılmayacak’ dediği söyleniyor. Liam Lawson'ın da hoş karşılanacağını sanmıyorum." diye ekledi.

Schumacher, kararın esas olarak finansal nedenlere dayandığını söyledi: "Yeni anlaşma finansal nedenlerle yapıldı çünkü Max Verstappen nispeten pahalı ve Sergio Pérez sponsorlar aracılığıyla çok para getiriyor. Yani bu biraz da Red Bull'un kendisine bağlı."