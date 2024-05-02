Ralf: "Red Bull, 2026'da orta grup takımı olabilir"
Ralf Schumacher'e göre Red Bull, dağılma tehlikesiyle karşı karşıya.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Adrian Newey, 1 Mayıs itibariyle Red Bull'un F1 programından ayrılacağını ve 2025'in ilk çeyreğine kadar RB17 projesi üzerinde çalışacağını açıkladı.
Auto Bild bu konuyla ilgili ilginç bir ayrıntıya dikkat çekti; iddiaya göre, başlangıçta resmi açıklamanın 30 Nisan'da yapılması planlanıyordu.
Newey böylelikle bu haberin, Ayrton Senna'nın vefatının 30. yıl dönümüne denk gelmemesini sağlamış olacaktı.
Fakat resmi açıklama tam olarak Senna'nın vefat yıl dönümü olan 1 Mayıs'ta geldi ve bu da Red Bull Racing'in patronu Christian Horner'ın "kötü niyetli jesti" olarak görülüyor.
Bu, bir zamanlar sadece meslektaş değil, aynı zamanda iyi arkadaş olan Christian Horner ve Newey arasındaki ilişkinin ne seviyeye geldiğini gösteriyor.
Eski bir Formula 1 pilotu olan Ralf Schumacher, birçok kez Horner'a karşı çok sert bir tutum sergiledi ve şimdi de DPA'ya verdiği bir röportajda bunu sürdürdü.
Ralf, "Sanırım bu Red Bull tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olacak çünkü son istifa olmayacak."
"Newey ile beraber başka mühendislerin de ayrılacağını tahmin edebiliyorum."
"Eğer olaylar bu şekilde gerçekleşirse Red Bull, 2026'daki yeni teknik düzenlemeler yürürlüğe girdiği zaman orta grup seviyesine düşebilir." dedi.
Ralf Schumacher
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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