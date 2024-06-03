Ralf: "Red Bull, vasat bir takım konumuna düşebilir"

Red Bull için işler çok da iyiye gitmiyor çünkü Ferrari ve McLaren aradaki farkı kapatırken, Adrian Newey takımdan ayrılıyor.

Takımın araç gelişimi konusunda kaybolduğu hatta korelasyon sorunu yaşadığı söyleniyor.

Tüm bunları değerlendiren Ralf Schumacher, “Kazandığınız zaman her şey iyi ve güzeldir."

"Dürüst olmak gerekirse, şimdiye kadar yarışların çoğunu kazandılar."

“Asıl mesele bundan sonra ne olacağı. Christian'ın omuzlarında hâlâ sırtlaması gereken çok fazla baskı var."

"Bu durum yönetim kadrosu için de geçerli."

“Bence ayrılmak isteyenler var."

"Formula 1'in tehlikeli yanı da bu. Red Bull'un şu anda vasatlığa düşme riski gerçekten çok yüksek." dedi.

Verstappen'in Mercedes'e gideceği söylentilerinin yatıştığını düşünüp düşünmediği sorulduğunda 48 yaşındaki pilot, “Kesinlikle hayır, sanmıyorum."

“Max Verstappen en iyi aracı isteyecek ve bu, şu anda bu Red Bull değil. McLaren en komple pakete sahip."

"Red Bull'u sürmek çok zor. Max faktörü olmasaydı Imola'da da kazanamazlardı."

“Bence teorik olarak araç harika çalışıyor ama bence aerodinamik denge de dahil olmak üzere aracın sınırları o kadar sert ki, kerblerin ve tümseklerin üzerinden geçmemeliler..."

"Bu büyük bir sorun ve eğer bununla başa çıkamazlarsa, Max bir noktada ipi çekecektir.” dedi.