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Formula 1 Belçika GP

Ralf: "Red Bull, Newey'in yerini dolduramıyor"

Ralf Schumacher, Adrian Newey'in takımdan ayrılacağını duyurmasından sonra görevlerinin çoğunu devrettiği Pierre Wache'nin, Newey'in yerini dolduramadığını söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, on the grid

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, on the grid

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Red Bull'a katıldıktan 19 yıl sonra Newey, mayıs ayında yaptığı bir açıklamayla 2024 sezonunun takımdaki son sezonu olduğunu duyurdu.

2025'te takımdan ayrılacak olan tasarım gurusu, Red Bull RB17 hiper otomobili üzerinde çalışacak.

Newey henüz takımdan ayrılmamış olsa da yine de görevlerinin büyük bir bölümü Wache'ye devredildi.

Red Bull'un geliştirme savaşında McLaren'a ve hatta Mercedes'e karşı geride kalmasının üzerine Ralf Schumacher, Newey/Red Bull ayrılığına atıfta bulundu.

Max Verstappen'in RB20'sinin Hungaroring güncellemelerinin 'yeterince iyi olmadığını' açıklamasının ardından Red Bull, Spa'da motor kapağında ve piste özgü olduğu söylenen diğer parçalarda geri adım attı.

Eski F1 pilotu olan Sky yorumcusu Schumacher, "Her şey sezon başında başladı."

"En önemli adamlardan biri takımdan ayrılıyor ve bence halefi henüz onun yerini dolduramadı."

"Araçta birkaç şey değişti ve artık kullanmak daha zor gibi görünüyor. Max Verstappen de dahil olmak üzere her iki pilot da aracı kullanmakta zorlanıyor."

"Red Bull bir şeyler bulmak zorunda." dedi.

Red Bull'un İspanya'daki son galibiyetinden bu yana, takımın ikinci sıradaki McLaren ile arasındaki fark 103'ten 42'ye düştü. 

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