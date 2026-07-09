Ralf: "Red Bull ile Verstappen arasındaki ilişki bozulmaya başladı"

Ralf Schumacher'e göre bu gerilimin merkezinde, Max Verstappen'in 2028 yılına kadar devam eden sözleşmesinde yer alan ve Hollandalı pilotun süre dolmadan takımdan ayrılmasına imkân tanıyabilecek çıkış maddesi bulunuyor.

Ralf Schumacher'in bu değerlendirmesi, Verstappen'in hayal kırıklığıyla sonuçlanan Britanya Grand Prix'sinin ardından geldi. Silverstone'da yarış dışı kalan dört kez dünya şampiyonu pilot, hafta sonu boyunca yaşadığı sorunlara yönelik öfkesini gizlemedi.

Verstappen'in, sezon boyunca performansını olumsuz etkileyen RB22'nin mekanik problemlerinden giderek daha fazla rahatsız olduğu belirtilirken, 2026 sezonunda yürürlüğe girecek yeni teknik düzenlemeler de bu memnuniyetsizliği azaltmış görünmüyor.

Ralf Schumacher, Sky Sports Almanya'nın Backstage Boxengasse podcast'inde yaptığı açıklamada, rahatsızlığın yalnızca Verstappen cephesinde olmadığını söyledi.

Ralf, "Britanya GP hafta sonunun en büyük gündem maddesi elbette Red Bull'du. Max Verstappen konusunda söylentilerin giderek güçlendiğini hissediyorum."

"Padokta çok fazla konuşulan konu var. Görünüşe göre taraflar arasındaki ilişki ciddi anlamda bozulmuş durumda."

"Duyduğum bilgilere göre Red Bull yönetimi pistten erken ayrıldı. Ayrıca Red Bull Ring'de takım yönetiminin tamamı oradayken Verstappen'in çıkış maddesini kullanmayacağını açıkça söylememesi de kendisine karşı bir kırgınlık oluşturmuş." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Schumacher'e göre sorun yalnızca sözleşmedeki çıkış maddesiyle sınırlı değil. Deneyimli isim, Red Bull'un Verstappen'in teknik geri bildirimlerini yeterince dikkate almamasının da taraflar arasında güven kaybına yol açtığını düşünüyor.

"Bence bu hafta sonunun ardından, Max'in bir kez daha yarış dışı kalmasıyla birlikte başka bir sorun daha net şekilde ortaya çıktı."

"Motorla ilgili büyük bir problem yaşadığını ve bataryanın boşaldığını, bu yüzden son sektörde çok fazla zaman kaybettiğini söylediği röportajı hâlâ hatırlıyoruz."

"Edindiğim bilgilere göre Max, enerjinin nasıl ve ne zaman kullanılacağı ile aracın ihtiyaç duyduğu ayarlar konusunda farklı düşünüyor. Ancak takım belirli kararların kendi istediği şekilde uygulanmasında ısrar ediyor. Dolayısıyla bu konuda da anlaşmazlık yaşanıyor ve bu durum doğal olarak pilot ile takım arasındaki güven ilişkisinin zedelenmesine neden oluyor."

"Şu anda tarafların giderek birbirinden uzaklaştığı izlenimi oluşuyor. Gianpiero Lambiase takımdan ayrılacak ve artık eskisi kadar etkili olmadığı da söyleniyor. Şu an gerçekten çok fazla şey yaşanıyor."

"Bence Red Bull da alternatif isimlere bakmaya başladı. Örneğin Oscar Piastri hakkında söylentiler dolaşıyor. McLaren'da mutsuz olduğu konuşuluyor. Monza'nın ardından McLaren'a olan güvenini kaybettiğini duydum. Ama diğer taraftan McLaren'ın Piastri'ye yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlandığı da söyleniyor."

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