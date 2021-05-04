Ralf: "Red Bull, Barselona'da avantajlı olacak"

Şimdiye kadar üç yarış yapıldı ve bu üç yarışta hem pole pozisyonu hem de galibiyet için çekişen takımlar Mercedes ve Red Bull'du.

Bahreyn ve Portekiz'de kazanan Mercedes olurken, Imola'da galibiyete ulaşan taraf Red Bull oldu.

Ralf Schumacher, bu iki takım arasındaki galibiyet savaşının sezon boyunca devam edeceğini ancak Barselona pistinin Mercedes W12'ye kıyasla Red Bull RB16B'ye daha uygun olduğunu söyledi.

Schumacher'e göre Barselona'da roller değişecek ve Portekiz'in tam tersi bir tablo olacak.

Eski Formula 1 sürücüsü, Sky Deutschland'da şöyle dedi: "Bana öyle geliyor ki Red Bull Barselona'da küçük bir avantaja sahip olacak."

"Barselona yavaş ve orta hızlı virajlara sahip ve sahip olduğu bu özellikler, RB16B'nin tarzına daha iyi uyuyor. Orada bir de uzun düzlük var, fakat bu faktör o kadar önemli olmayacak."

“Son yıllarda görmek istediğimiz şey bu mu mücadeleydi ve daha şimdiden heyecan verici bir şampiyona olacağının işaretleri var. Sezon çok ilginç geçecek!"

Eski F1 pilotu Christijan Albers de Hamilton ve Verstappen arasındaki farklılıklara dikkat çekti.

Albers, “Lewis ve Max yetenekli fakat tamamen farklı sürücüler. Verstappen agresif bir sürüş tarzını tercih ediyor. O, 'Solda mı yoksa sağda mı olduğu önemli değil, rakibimin önüne geçmeliyim; sonrasında bana karşı atak yapıp yapamayacağını göreceğiz' mantığında."

"Lewis çok daha sakin sürüyor. Portekiz'deki yarışın başlangıcında, Max'ten daha yumuşak sürdü, ona kıyasla daha erken fren yaptı ve lastiklerine daha az yük bindirdi."

"Görünüşe göre avantaja sahip olmasının nedeni bu." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images