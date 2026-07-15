Ralf: "Red Bull adayları arasından Bearman’ı desteklemeyi tercih ederim"

Max Verstappen’in McLaren ile görüşmeler yürütmesiyle, gelecekte Red Bull koltuğuna geçebilecek potansiyel bir aday olarak Oscar Piastri’nin adı anılmaya başlandı. Ancak eski Formula 1 pilotu Ralf Schumacher, Haas pilotu Oliver Bearman'ın Red Bull için çok daha iyi bir seçenek olduğunu düşünüyor.

Verstappen, 2026 sezonunun sonunda Red Bull’dan ayrılmayı ciddi şekilde değerlendiriyor. Hollandalı pilotun sözleşmesinde yaz arasında aktif hale getirebileceği bir çıkış maddesi yer alıyor ve yönetim ekibi, olası bir ayrılık için şimdiden rakip takımlarla temas kurmuş durumda.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Her ne kadar Verstappen’in Red Bull’da kalacağı konuşulsa da bu durum henüz kendisi tarafından resmi olarak doğrulanmadı. Bu resmî açıklama gelene kadar da Formula 1 pilot pazarı hakkındaki söylentiler devam edecek gibi görünüyor; üstelik Milton Keynes merkezli ekibin önünde birden fazla seçenek bulunuyor.

Diğer tarafta Oscar Piastri’nin de McLaren ile olan sözleşmesinde bir çıkış maddesi bulunuyor ve Avustralyalı pilot geleceğini tartıyor. Özellikle geçen yılki şampiyonluk mücadelesinin ardından, Piastri'nin takımla olan ilişkisi hakkında bazı varsayımlar ortaya atılmıştı. Verstappen'in McLaren ile yürüttüğü görüşmeler göz önüne alındığında, iki pilot arasında doğrudan bir takas gerçekleşmesi ihtimaller dahilinde bulunuyor. Ancak Ralf Schumacher, Red Bull'un çok daha iyi hedefleri takip ettiğine inanıyor.

Oscar Piastri, McLaren Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

F1 sunucusu David Croft da Red Bull’un potansiyel bir aday olarak Bearman ile ilgilendiğini dile getirmişti. Sky Almanya'nın Backstage Boxengasse podcast programında konuşan Ralf Schumacher, Red Bull'un Oliver Bearman’ı kadrosuna katarak bir "risk alması" gerektiğini belirtti: "Eğer takımdaki veri akışına daha hakim oldukları için benim dışarıdan yargılayamadığım bazı detaylar varsa ve Hadjar konusunda endişelilerse ya da ona tam olarak güvenemiyorlarsa bir şey diyemem. Ama ben Hadjar’ın güvenilebilecek bir isim olduğunu söylerdim.”

“Tabii bir de Carlos Sainz seçeneği var. Buradaki tek sorun, kendisinin henüz şampiyonluk yolunda tam anlamıyla değerini ispatlamamış olması. Yeni yorumlar gelmeden bunu hemen açıklığa kavuşturayım; tıpkı benim zamanımda gerçekten şampiyonluk için mücadele edebileceğimi kanıtlamak zorunda olduğum gibi, onun da bunu göstermesi gerekiyor.

“Carlos Sainz, Williams’ta şimdiye kadar son derece iyi bir performans sergiledi. Ancak yine de ben Red Bull adayları arasından gelecekte çok büyük bir potansiyele sahip olduğuna inandığım, son derece aklı başında, inanılmaz derecede sempatik ve bence iyi bir araçta şansı hak eden Bearman’ı desteklemeyi tercih ederim."

Oliver Bearman, Haas F1 Team Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Schumacher, Ferrari'nin Bearman gibi bir yeteneği elinden kaçırma ihtimaliniyse şu sözlerle eleştirdi: "Ferrari'nin onu neden bırakabileceğini gerçekten hayal bile edemiyorum, böyle bir şeyin nasıl gerçekleşebileceği benim anlayışımın tamamen ötesinde.”

“Çünkü Hamilton bir yıl daha kalsa bile, bir noktada bu sürecin nihayet sona ereceğini biliyoruz. Yeryüzündeki hangi mantıklı sebeple Bearman gibi bir cevheri elinizden kaçırırsınız ki?"