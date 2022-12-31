Ralf: "Raikkonen tek şampiyonluğun yeterli olduğunu düşündü"

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Kimi Raikkonen hiç şüphesiz kendi jenerasyonunun en yetenekli pilotlarından birisi. Uzun yıllar sporda kalan Fin pilot, yeteneğine rağmen sadece 21 galibiyet aldı ve başarılını 2007 F1 şampiyonluğuyla taçlandırdı.

Ancak Fin pilotla yakından çalışan herkes, saf yeteneğinden ötürü çok daha fazlasını başarmış olması gerektiğini düşünüyor.

Bir dönem Raikkonen'le aynı gridi paylaşan Ralf Schumacher, Raikkonen'in fiziksel anlamda kendisine çok iyi bakmadığını ve eğer odaklansaydı, daha fazlasını başarabileceğini söyledi.

Ralf, Sport1'e verdiği demeçte, "Formula 1'de yarıştığım tüm bu yıllarda şimdikinden daha az yarış vardı fakat yine de kariyerimin sonlarına doğru, bu kadar çok yarışın bile çok fazla olduğunu hissettim."

"Bir sürücünün hayatının Formula 1 etrafında şekillendiğini unutmayın. Sabah uyanırsınız ve sadece işinizi düşünürsünüz, akşam yatarsınız ve yine işinizi düşünürsünüz."

"Özel hayatınız için neredeyse hiç zamanınız kalmıyor."

"Ağabeyim Michael daha da öteye giderek, fiziksel durumunu daha önce hiç görülmemiş bir seviyeye çıkardı."

"Kimi Raikkonen'in umursamaz yaşam tarzına rağmen şampiyonluğu kazanabilmesi için mega yetenekli olması gerekiyordu.

"Ancak sadece bir kez şampiyon olabildi ve bunun kendisi için yeterli olduğunu düşündü."

"Eğer Kimi daha disiplinli olsaydı, çok daha fazlasını başarabilirdi." dedi.

Ralf Schumacher Fotoğraf: Red Bull Content Pool