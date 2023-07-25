Ralf: "Perez'in Red Bull'daki günleri sayılı"

Sergio Perez'in beş yarışlık Q3 hasreti Macaristan'da sona erdi fakat Max Verstappen ikinci olurken, Perez ancak 9. en iyi zamanı yaptı.

Pazar günü iyi bir yükseliş gerçekleştiren Perez, üçüncü olarak podyuma çıkmayı başardı fakat takım arkadaşının çok gerisindeydi.

Son dönemde Perez'in koltuğu sallanıyor ve Daniel Ricciardo'nun koltuk için olası adaylardan birisi olduğu konuşuluyor.

Eski Formula 1 pilotu Ralf Schumacher, Meksikalı pilotun Red Bull Racing'deki günlerinin sayılı olduğuna ve gelecek sezon Max Verstappen'in başka bir takım arkadaşı olacağına inanıyor.

Ralf, Sky Almanya'ya şöyle dedi: "Sergio Perez son zamanlarda kasvetli bir ruh hali içinde."

"Geçtiğimiz haftalarda pek çok büyük hata yaptı ve ilk antrenman seansında kaza yaptığı Macaristan'da da yine eleştiri oklarının hedefi oldu."

"Perez'in sorunu istikrar eksikliği. Çok fazla hata yapıyor ve belki de zihinsel anlamda tutarlı biri değildir, bilemiyorum."

"Max'in çok gerisinde ve bence Red Bull'daki günleri artık sayılı."

"Sergio üzerindeki baskıyı arttırmak haksızlık olur fakat gelecekte Red Bull'un diğerlerine karşı bu kadar avantajlı olmayacağı bir dönemde, ilk pilota kıyasla çok yavaş bir ikinci pilotu kaldıramazlar."

"Takım mantıklı şekilde Perez'e yerinin tehlike altında olmadığını hissettirmeye çalışıyor, fakat gelecek yıl Red Bull için yarışmaya devam edeceğini sanmıyorum."