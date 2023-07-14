Ralf: "Perez'in koltuğu için Albon veya Ricciardo düşünülebilir"

Meksikalı pilot, altı yarışlık galibiyet serisi yakalayan Dünya Şampiyonası lideri ve takım arkadaşı Max Verstappen'e karşın son beş sıralama turunun hiçbirinde Q3'e kalamadı.

Schumacher, Perez'in gelecek yıl da koltuğunda kalacağına kesin gözüyle bakarken, olası bir durumda Perez'in yerine geçebilecek iki potansiyel isimden söz etti.

Albon, 2019 yılında sezon ortasında Pierre Gasly yerine Red Bull'a getirilmişti. Tayland asıllı İngiliz pilot, 2020 yılında da yerini korumuştu.

Ancak 2020 yılında Perez'in Sakhir Grand Prix'sini kazanmasıyla Red Bull, Perez'i Verstappen'in yanına getirmeyi tercih etti ve Albon, 2022'nin başında Williams'a geçmeden önce üçüncü pilot rolüne düştü.

Albon, 2023'te mükemmel bir form yakalayarak Williams'ın takım lideri olarak kendini kanıtladı ve Kanada'da takım patronu James Vowles'ın deyimiyle 'şampiyon sürüşü' gerçekleştirerek yarışı yedinci sırada bitirdi.

Altı kez yarış kazanan Schumacher, Perez'in takımdan gideceğini düşünmese de Red Bull'un bir değişiklik düşünmesi halinde, Albon'un ve Daniel Ricciardo'nun Red Bull'un aklındaki ilk isimler olabileceğine inanıyor.

Schumacher, Sky Deutschland için kaleme aldığı köşe yazısında, "Perez şu anda baskın bir aracın her şey demek olmadığını gösteriyor. Yine de gelecek yıl Red Bull'da olacağına kesinlikle inanıyorum."

"Eğer Alex Albon özgür olsaydı - ki değil - ya da Ricciardo eski formunu gösterebilseydi ikisi de Perez yerine düşünülebilirdi."

Daniel Ricciardo, Third Driver, Red Bull Racing signs an autograph for a fan Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Ama Albon'un bir sözleşmesi var ve bu nedenle takımdan ayrılacağını sanmıyorum. Ancak Formula 1'de neredeyse hiçbir şey imkânsız değildir." dedi.

Ricciardo'ya gelince, Salı günü Silverstone'da Red Bull için Pirelli lastik testini başarıyla tamamladıktan sonra, aniden Nyck de Vries'in yerine AlphaTauri ile Macaristan Grand Prix'sinde gride geri dönmesine karar verildi.

McLaren'de geçirdiği iki zor yılın ardından kendisini yenilenmiş hissedecek olsa da; Schumacher, bir süredir grid dışında olduğu göz önüne alındığında, Avustralyalı pilotun geri döndüğünde kendisini nasıl bir durumda bulacağından emin değil.

Schumacher, "Daha fazlasını umuyoruz ama sonunda nasıl bir performans göstereceğini göreceğiz."

"Bence kısa bir ara ona kesinlikle iyi geldi ve şimdi daha rahat bir yaklaşım sergileyebilir."

Alexander Albon, Williams Fotoğraf: Erik Junius