Ralf: "Perez, Verstappen ile arasını kapattı"

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Sergio Perez, uzun yıllar Racing Point/Force India ile yarışmasının ardından 2021 sezonu için Red Bull'a katılmış ve ilk yılında genel anlamda beklentileri karşılayamamıştı.

Meksikalı sürücü, yıl boyunca Max Verstappen seviyesinde değildi ve sık sık yarım saniyeden daha büyük bir farkla geride kaldı.

Bu yıl takımla devam eden Perez, tamamen yeni araçlara geçildiği için mücadeleye sıfırdan başlama fırsatı buldu ve Suudi Arabistan'da sürpriz bir pole pozisyonu elde etti.

Perez muhtemelen pit stoplardaki şanssızlığı yaşamasaydı en kötü ihtimalle podyuma çıkacaktı.

Ralf Schumacher, bu performans göz önüne alındığında Perez'in bu yıl ileriye doğru gittiğini düşünüyor.

Sky Almanya'ya konuşan Schumacher, "Red Bull'da Perez'in artık Verstappen'e daha yakın olduğunu görebilirsiniz. Bu sezon değişen çok şey var."

"Perez, Suudi Arabistan'daki Güvenlik Aracı nedeniyle çok şanssızdı. Öndeydi ve temposu gayet iyiydi."

"Zafer için yeterli miydi, emin değilim ama kesinlikle podyuma çıkardı." dedi.

Schumacher, ayrıca Verstappen'in yarışta Charles Leclerc'e yaptığı ataklara şaşırdığını söylüyor.

"Verstappen , Cidde'de 27. virajdan önce üç kez geçiş yapmaya çalıştı. Fakat Leclerc bu sayede her seferinde DRS'yi alarak start finiş düzlüğünde kendisiyle savaşabildi. Bu benim için anlaşılmaz bir şey."

"Biraz şaşırdım çünkü Verstappen'in geçen yıl geçiş hamlelerinde doğru yönde büyük bir adım attığını düşünüyordum. Suudi Arabistan ve Bahreyn'de ise bunu pek iyi yapmadı."

"Dr. Helmut Marko, Verstappen'in bunu mühendisiyle planladığını söyledi ancak bana göre çok garipti."

"Bence hâlâ gelişmek için bir şeyler yapması gerekiyor çünkü neredeyse lastiklerini mahvediyordu. Bu aynı zamanda lastikler üzerinde de anlamsız bir zorluk yaratıyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images