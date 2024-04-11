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Formula 1 Japonya GP

Ralf: "Perez 2024'ten sonra Red Bull'da kalamaz"

Ralf Schumacher'e göre Sergio Perez'in Red Bull'daki günleri sayılı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Sergio Perez, Red Bull Racing, 2. sıra, Basın Toplantısında

LAT Images

Sky Almanya'ya verdiği röportajda Ralf Schumacher, Sergio Perez'in bu yılki performansına rağmen takımda kalamayacağını söyledi.

Perez'in artık takımda kalamayacağını söyleyen Ralf, şöyle devam etti: "Şahsen öyle olacağını sanmıyorum."

"Sergio'nun başka bir şansı olmayacağından epey eminim. Bu hafta sonu bir kez daha eğer her şey yolunda giderse, kısa süreliğine Max Verstappen'e yaklaşabildiğini ama yarışta aynı araçla aralarında inanılmaz bir fark olduğunu gördük."

"Bir takım uzun vadede bunu göze alamaz. Dolayısıyla bu işbirliği kesinlikle sona erecek. Eğer böyle sürerse, bu yıl olmayacak fakat kesinlikle yıl sonunda bitecek."

Yerini kimin alacağı sorusuna Ralf, "Carlos Sainz piyasada, Fernando Alonso piyasada. Yeni gençler de gelebilir. Şu anda çok şey oluyor. Arka planda Max Verstappen'in ne yapacağı hikayesi var."

Ralf Schumacher

Ralf Schumacher

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Takımda huzursuzluk var mı? Her şey bu şekilde kalacak mı? Red Bull'un şirket içinde değişiklikler yapabileceği, vergilerden tasarruf etmek için Avusturya'dan ayrılıp tüm ekiple beraber Dubai'ye gideceği gibi söylentiler var."

"Tüm bunlar elbette sürücü kadrosunu etkileyebilir. Ancak şu anda, Mercedes aksini istese bile Max Verstappen'in gelecek yıl burada kalacağını düşünüyorum."

"Son yarıştan sonra benim için en büyük fırsat Carlos Sainz olur çünkü Carlos Sainz güçlü sürücülerin yanında oturmaya alışkın."

"Max Verstappen'in oradaki dönemi de bir noktada sona erecek. Bunu biliyor ve bir yarış pilotu her zaman en iyisi olduğuna inanır, aksi takdirde zaten yarışmaz."

"Carlos Sainz de onu yenebileceğine inanıyor. Küçümsememeniz gereken şey harika bir yarış zekasına sahip olması."

"Tek soru Red Bull konseptiyle nasıl başa çıkacağı çünkü tarz olarak Max'e kıyasla farklılar ve yeni aracı kullanıp kullanamayacağı başka bir soru işareti."

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