Ralf: "Norris'in Red Bull'a geçişi paraya ve inanca bağlı"

Bu sezon Lando Norris'in geleceği, sık sık Red Bull'la anılıyor ve eğer McLaren kendisine iyi bir araç sunamazsa, gelecekte Avusturyalı ekibe katılabileceği konuşuluyor.

Norris'in Verstappen'le çok iyi anlaştığı biliniyor ve bu da ikilinin takım arkadaşı olmasının önünü açıyor.

Norris'in McLaren ile 2025 sonuna kadar anlaşması var ve Helmut Marko, kontratı bittiği zaman Norris'le ilgileneceklerini açıkça ifade etti. Red Bull geçmişte Norris'i kendi sürücü programına katmak istediği için, bu ilgi pek de şaşırtıcı değil.

Geçen hafta canlı YouTube yayınında Formel1.de'ye konuşan Ralf Schumacher, bu konuya açıklık getirdi.

Schumacher, "Lando Norris bir noktada kesinlikle başka bir meydan okuma arayışına girecektir, ancak bu doğru zaman mı?"

"Bu biraz paraya ve belki de -şu anda Max Verstappen olan- dünyanın en iyi pilotunu yenebileceğine olan inancına bağlı." dedi.

Schumacher, Verstappen ve Norris ya da Norris ile Carlos Sainz gibi bazı isimlerin birbirleriyle bu kadar iyi anlaşmasına şaşırmış.

"Bunu hayal etmekte zorlanıyorum çünkü benim dönemimde birbirimize nasıl davrandığımıza baktığımda, bugünün sürücülerinin aksine, farklı bir dinamik vardı."

Lando Norris, McLaren, mühendisiyle birlikte gridde Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Lando Norris ve Carlos Sainz'e baktığınızda, Pazar günleri takım arkadaşı oldukları izlenimine kapılıyorsunuz. Yarıştan sonra [Singapur'da] gördüklerimiz inanılmazdı; Carlos Sainz eski takımıyla oradaydı ve onlarla konuşuyordu. Bu kadar yakın olduklarını görmek ilginçti."

Geçtiğimiz günlerde konuşan Christian Horner da Norris'e kapı açmıştı.

"Lando harika bir sürücü. Büyük bir yetenek, büyük bir kişilik ve elbette gözünüzün üzerinde olduğu sürücülerden biri."

"Fakat aynı zamanda takip ettiğimiz pek çok sürücü var. Şu anda çok büyük yeteneklere sahip bir sürücü jenerasyonu var."

"Max öyle bir seviyede yarışıyor ki kendine güveni, bağlılığı ve yeteneği şu anda benzersiz. Aynı ekipmanla onu yenecek birini hayal etmek zor. Ancak orada harika yetenekler var ve elbette bizim istediğimiz de gridde en iyi iki pilota sahip olmak."

"En ideali, bu kişisinin sahip olduğumuz yetenek havuzunun birisi olması ve eğer bu yeteneğin olduğuna inanmazsak, orada kimin uygun olduğuna bakacağız."