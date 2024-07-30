Ralf: "Norris'in psikolojik desteğe ihtiyacı var"

Norris, geçen hafta sonu Belçika Grand Prix'sinde ilk virajda yaptığı hatanın yarışı etkilemesinin ardından kendisini birçok kez eleştirdi.

Britanyalı pilot ilk virajın çıkışında çakıla taştı ve dördüncü sıradan yedinci sıraya düştü.

44 turun ardından Norris, damalı bayrağı beşinci sırada geçti.

Schumacher Sky DE'ye verdiği demeçte Norris hakkında şunları söyledi: "Bir sürücü olarak, hata yaptığınızda her zaman kendinize çok kızarsınız."

"Norris ortalama bir start aldı ama açıklanamaz bir şekilde pist dışına çıktı. Bu yüzden hayal kırıklığına uğradı. Takım arkadaşı onun önünde yer aldı ve tabii ki bu durum ona yardımcı olmadı."

"Lando muhtemelen neden pist dışına çıktığını ya da ön tarafta yol tutuşu olmadığını kendisi bile bilmiyor. Bunların hepsi büyük etkisi olan küçük şeyler."

Schumacher ayrıca, Norris'in psikolojik bir yardım alması gerektiğine inanıyor.

Aksi takdirde Schumacher, yarışı ikinci sırada bitiren Piastri'nin sıralamada Norris'i yakalayacağına inanıyor.

Schumacher, "Bunu acilen değişmesi gerekiyor, aksi takdirde Norris'e göre daha soğukkanlı olan Piastri; şampiyonada onu yakalayacak."

"Ona psikolojik yardımı olacak bir koçla çalışmak, kendine daha fazla güvenmesi ve daha sakin olması için yardımcı olabilir. Rahatlama egzersizleri de yardımcı olabilir. "

"Herkes bunu kendi yöntemiyle yapıyor. Bazı sürücülerin buna ihtiyacı yok ama Lando'nun biraz desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum." dedi.