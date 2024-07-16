Ralf: "Norris henüz şampiyon olmaya hazır değil"
Eski pilot Ralf Schumacher'e göre Lando Norris henüz Formula 1 Dünya Şampiyonu olmaya hazır değil.
Lando Norris, McLaren F1 Team, 3rd position, in Parc Ferme
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Norris şu anda şampiyonada ikinci sırada yer alıyor ve lider Max Verstappen'in 84 puan gerisinde bulunuyor.
Norris, McLaren'de güçlü bir sezon geçiriyor ve sezonun altıncı yarışı olan Miami Grand Prix'sinde kariyerinin ilk Grand Prix galibiyetini elde etti.
Bu yıl dört kez ikinci sırada finiş gören 24 yaşındaki pilot, birçok kez galibiyete yaklaştı.
Son olarak Britanya Grand Prix'sinde Norris bir kez daha galibiyet peşindeydi ama kazanan Mercedes pilotu Lewis Hamilton oldu.
Norris'in galibiyet umutları, Schumacher'in ufak hatalarla dolu olarak adlandırdığı son stint için yumuşak lastikler takma kararıyla sönmüş oldu.
Bununla birlikte Schumacher, McLaren'ın kaçırılan fırsat için sorumluluğu paylaşması gerektiğini kabul etti.
"Bir sürücü olarak, genellikle yarışta bir lastiğin neler yapabileceğini tam olarak bilirsiniz."
"Takım da bunu bilmeli ve böylelikle arada bir bilgi alışverişi olmalı. Örneğin, 'Şu pilot pite girdi ve şu lastikle şunu yaptı' gibi. Daha sonrasında bir pilot olarak ne yapmanız gerektiğine karar verirsiniz."
"Norris şampiyon olmak için henüz tam olarak hazır değil. Ama bu takım içindeki yapıdan da kaynaklanıyor olabilir, yani mühendisinin yeterince iyi olmamasından da kaynaklanabilir."
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