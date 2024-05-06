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Formula 1 Miami GP

Ralf: "Norris daha da çok yarış kazanacak"

Sezon başlamadan önce, eski Formula 1 pilotu Ralf Schumacher, Lando Norris'in potansiyeline olan inancından bahsetmişti.

Ezel Tan
Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, celebrates

Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

Lando Norris, Miami'de gerçekleştirilen yarışı beşinci sıradan kazanmayı başardı ve kariyerinin ilk zaferini elde etti.

 Bu yıl zaman zaman iyi sürüşler çıkaran Norris, Çin GP hafta sonunun da yıldızlarından birisi olmuştu.

Sky Deutschand'a Norris hakkında konuşan Ralf Schumacher, Norris hakkında şöyle dedi: ”İlk zafer her zaman sürücüyü rahatlatan çok önemli bir başarıdır."

"Bunun için uzun süre beklersiniz fakat başardığınız zaman inanılmaz mutlu olursunuz."

"Lando artık birden fazla zafer kazanabileceği bir araca sahip. Aynı zamanda kendisinden beklentiler de daha yüksek olacak."

"Sürücü her zaman yeni başarılar için çabalar ve ilk zaferin getirdiği büyük sevince rağmen Norris, yakında bir sonraki yarışı düşünmeye başlayacak."

"Sezon çok ilginç bir şekilde geçiyor, rekabet seviyesi yükseliyor ve bunu etkileyen birçok faktör var. Ferrari güçleniyor, fakat McLaren da ivme yakalıyor."

"Yine de acele etmemek gerekiyor; birkaç yarış daha geçmeli. İşte o zaman resim daha net bir hal alacak çünkü Miami asfaltının yüzeyi daha özel bir yapıda."

"Bu koşullarda Red Bull Racing, geçen yıl Singapur'da gördüğümüz gibi zorlanmaya başlıyor."

Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, celebrates

Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, celebrates

Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

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