Ralf: "Monza, Verstappen ve Hamilton arasındaki son çarpışma olmayacak"

Max Verstappen ve Lewis Hamilton, bu sezonun ikinci büyük kazalarını, İtalya Grand Prix'sinde virajı dönerken temas etmelerinin ardından, Rettifilo şikanında çakıla oturarak yaşadılar.

Verstappen'in sürdüğü Red Bull, pist dışına çıkarak kerbin üzerine çıktı ve Hamilton'ın sürdüğü Mercedes'in tepesine çıktı.

Hamilton hafta sonunu puansız kapatırken, Verstappen sprint yarışında kazandığı iki puanla ayrıldı. Böylelikle ikili, Silverstone'dan sonra ikinci kez çarpışmış oldular.

Ancak Silverstone'daki kazadan Hamilton sorumlu tutulsa da, Pazar günü olanlar için hakemler, Verstappen'ı suçlu buldu.

Schumacher, ikilinin kazasının, bu sezon yaptıkları son temas olduğuna inanmadığını belirtti.

Sky Almanya'ya verdiği demeçte, "Bu, kesinlikle ikisinin yaptığı son sert yarış olmayacak."

"Tabii ki kimse kazaya sebep olmak istemez ama bu ikili, birbirilerine hiçbir şey vermeyecek."

"Hamilton, sekizinci dünya şampiyonluğunu son derece istiyor ve Verstappen de, şansı olduğu için her şeyini veriyor. Bu, iki harika sürücü arasındaki bir karşılaşma ve biz izleyiciler için mükemmel."

"Toto Wolff yarıştan sonra 'taktiksel faul' olduğunu söyledi. Şöyle açıklayayım, Max 'in, ikisinin de puan almamasını tercih ettiği algısı, özellikle Monza, bir Mercedes pisti olarak değerlendiği için böyle görünüyor."

"Ancak daha yakından bakarsanız, Max'in sola geçip kerbin üzerine çıkarak, kazayı önlemeye çalıştığını görürsünüz. Hamilton'a doğru gittiği bir noktada asla görmüyorsunuz. Bilerek yapılmış bir şey değildi fakat yan etkileri oldu. Bu yüzden ikisi de, Rusya'ya puanları değişmeden gidecek." dedi.

Schumacher, Verstappen Rusya Grand Prix'si için aldığı üç sıra grid cezasını 'adil' bulmuyor.

Schumacher, "İkisi de zorladı ve Verstappen, virajın dışından gelmeye çalıştı ama boşluğu yoktu. Çünkü, Lewis Hamilton ona yer vermedi."

"Lewis geri çekilmedi çünkü pozisyonunu vermek istemedi. Max'e daha fazla puan kaybedeceğini biliyordu. Sonra da zaten çarpıştılar. Bana göre bir yarış kazasıydı."

"Red Bull itiraz edecek mi bilmiyorum. FIA, göründüğü üzere çok katı. Bence Red Bull cezayı kabul edecek."

"Ayrıca, Sochi'de geçiş yapmak zor olsa bile, üç sıra geriden başlamak, genellikle Max için bir problem olmamalı. Bu, Hamilton için bir avantaj." dedi.

Çeviri: Aybike Simay Erden