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Formula 1 Haberler

Ralf: "Mick'in Mercedes'e geçişi bir tür kazan-kazan durumu"

Ralf Schumacher, Mick'in gelecek yıl için Mercedes'in yedek pilotu olmasının iki tarafa da fayda getireceği görüşünde.

Bjorn Smit
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Ralf: "Mick'in Mercedes'e geçişi bir tür kazan-kazan durumu"
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Mick Schumacher son iki sezondur Haas Formula 1 takımı için yarışıyordu fakat Amerikalı ekip 2023'te yeni bir yöne gitmek istedi ve genç sürücünün yerine Nico Hülkenberg'le anlaştı.

Yine de Schumacher, Mercedes'le yedek pilotluk anlaşması imzaladığı için Formula 1'den tamamen kopmuş değil.

Bu da İsviçre doğumlu Alman pilotu, George Russell ya da Lewis Hamilton'ın yarışamaması halinde kokpite geçecek ilk isim yapıyor.

Her ne kadar kendisine bir yarış koltuğu sunulmamış olsa da Schumacher, gridin en iyi takımlarından birisiyle çalışacak ve bu da ona yeni kapılar açacak.

Ralf Schumacher bunu memnuniyetle bekliyor.

Alman pilotun amcası Ralf, "Bence bu büyük bir fırsat çünkü artık etrafında deneyimli bir ekip var."

Mick Schumacher, Mercedes Reserve Driver, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Mick Schumacher, Mercedes Reserve Driver, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Fotoğraf: Mercedes AMG

"İki deneyimli takım arkadaşı ve orada olmasından mutlu olan bir takım var."

"Bence bu Mick ve Mercedes için bir kazan-kazan durumu. Bir yandan, takımın artık normal sürücülerden birisi yarışamazsa, yerini doldurabilecek bir sürücüleri var."

"Öte yandan, Mick de artık çok şey öğrenebileceği bir takımda."

"Şimdi simülatörü olan daha büyük bir yarış takımında, yeni bir yapıda çalışacak. Aslında Haas'ta [simülatör dahi} yoktu."

"Ayrıca testler yapma ve cuma günü yarış kazanabilecek bir araca binme fırsatına sahip olacak." dedi.

Ralf, Mick'in gelecek yıl formda kalmasını sağlayacak çok az fırsat olduğunun farkında ancak sonrasına umutla bakıyor.

"Eski araçlarla ne kadar test yapabilecek bilmiyorum. Bunun dışında da zaten bir tek genç sürücü testinde fırsatınız oluyor. Mick için bu da kolay olmayacak."

"Bekleyelim ve ne planlandığını görelim"

"Formda kalabilmek adına yarışabileceğiniz F1 benzeri bir seri daha yok, başka bir seride yarışmak pek yardımcı olmuyor."

"Yine de ne olacağını asla bilemezsiniz. Gelecek yıl Lewis Hamilton'ın Mercedes'teki kontratı sona erecek. Eğer uzatma olmazsa, gelecek için beklentiler parlak olabilir."

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