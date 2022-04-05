Ralf: "Mick'in kazasının en sinir bozucu yanı, deneyim fırsatını kaçırması"

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Haas pilotu Formula 1 kariyerinde ilk kez üçüncü bölüme kalmaya çalışırken yüksek hızda bariyerlere çarpmış ve aracında büyük hasar oluşmuştu. Neyse ki Schumacher, bu büyük kazadan yara almadan kurtuldu.

23 yaşındaki sürücü tedbir amaçlı hastaneye götürüldü fakat pazar günü yarışmasının önünde hiçbir engel yoktu. Fakat Haas, araçta yaptığı incelemeler sonrası, pazar günkü yarışa katılmaya çalışmanın çok riskli olacağını ve Melbourne yarışı yakın olduğu için, pazar günü yarışmak yerine doğrudan Avustralya GP'ye odaklanmanın daha iyi olduğunu düşündü.

Bu sebeple Mick, pazar günü yarışamadı ve takım arkadaşı Kevin Magnussen, 10. başladığı yarışı dokuzuncu bitirip, Haas'la arka arkaya ikinci kez puan aldı.

Sky Almanya'ya konuşan Ralf Schumacher, Mick için en büyük problemlerden birinin de bu yarışta elde edebileceği deneyimini kaçırması olduğunu söyledi.

Ralf, "Bu kaza Mick için bir sorun olacak çünkü bu yarışta elde edebileceği deneyimlerden mahrum kaldı ve bir yarış deneyimi eksildi."

"Hatanın çok büyük sonuçları oldu ve bu da epey can sıkıcı. Fakat en önemlisi ona bir şey olmaması. "

"Mick'in kazası çok dramatik görünüyordu fakat her yarış pilotu böyle bir kazayı çabuk atlatır."

"Onun için o kadar da kötü olmadığı açık çünkü vücut olarak gerçekten çok fit."

"Takım Melbourne'deki bir sonraki yarış için yeterli parçaya sahip olmak adına pazar günü onun yarışmasına izin vermeme kararı aldı."

"Haas daha fazla riski göze alamazdı çünkü ellerinde çok az yedek parça vardı ve araç tamamen zarar görmüş durumdaydı. Bir kaza daha olsaydı, Melbourne'de yarışamayabilirdi." dedi.

Mick Schumacher, Haas Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images