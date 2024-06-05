Ralf: "2025'te de koltuk bulamazsa Mick'in F1'e dönüşü zor olacak"
Ralf Schumacher, yeğeni Mick Schumacher'in Formula 1'e dönmek istemesi halinde bu yılın kendisi için çok önemli olacağına inanıyor.
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Formula 1 sürücü pazarı, halihazırda gerçekleşen birçok hamle ve sona eren birçok sözleşme nedeniyle oldukça açık.
Yapbozun parçaları giderek daha fazla yerine oturuyor fakat hâlâ pek çok soru işareti var. Örneğin Alpine'de, Esteban Ocon ile yolların ayrılma kararı alınmasının ardından bir koltuk boşa çıktı.
Fransız sürücünün adı Haas F1 ve Sauber/Audi ile anılıyor ancak şimdi onun yerine kimin geçeceği merak konusu.
Alpine'in elinde Zhou Guanyu, Jack Doohan ve Victor Martins'in de aralarında bulunduğu birkaç aday var.
Adı geçen bir diğer isim de WEC'te Alpine adına yarışan ve F1'e dönme arzusunu hiçbir zaman gizlemeyen Mick Schumacher.
Ralf Schumacher, 25 yaşındaki Alman pilot için zamanın daraldığının farkında.
Ralf, “Şunu söylemek gerekir ki, eğer bu yıl da o koltuğu kapamazsa, muhtemelen F1'de yarışması oldukça zor olacak."
“İyi olan şey, en azından Bruno Famin, Mick'in yaptıklarından çok memnun olduğunu söylüyor ve bu çok iyi bir şey."
"Zaten hangi aracın ona daha uygun olduğunun önemli olduğunu sanmıyorum: onun pozisyonunda her araç iyi olurdu." dedi.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
IndyCar takımının gözü Mick Schumacher'de
Mercedes, Schumacher ve Antonelli ile yeni bir test daha yapacak
Alpine takım patronu Famin, Schumacher'den övgüyle bahsetti
Gasly, Alpine'deki geleceği hakkında net konuşmak istemiyor
Slater: “Ocon'un Monako sorunlarının Alpine'den ayrılmasıyla hiçbir ilgisi yok”
Jack Doohan, Ocon'un boşalan koltuğuna oturabilir
Son Haberler
Vasseur, Montreal yarışından umutlu: "Ferrari doğru yönde gidiyor"
Audi'nin hedefi iki iyi sürücüye sahip olmak
Ricciardo: "Montreal'de puan almak istiyorum"
Van der Garde: "Perez, Red Bull için iyi bir iki numara"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar