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Formula 1

Ralf: "2025'te de koltuk bulamazsa Mick'in F1'e dönüşü zor olacak"

Ralf Schumacher, yeğeni Mick Schumacher'in Formula 1'e dönmek istemesi halinde bu yılın kendisi için çok önemli olacağına inanıyor.

Ezel Tan
Mick Schumacher, Reserve Driver, Mercedes-AMG F1 Team, for Pirelli hot laps

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Formula 1 sürücü pazarı, halihazırda gerçekleşen birçok hamle ve sona eren birçok sözleşme nedeniyle oldukça açık.

Yapbozun parçaları giderek daha fazla yerine oturuyor fakat hâlâ pek çok soru işareti var. Örneğin Alpine'de, Esteban Ocon ile yolların ayrılma kararı alınmasının ardından bir koltuk boşa çıktı.

Fransız sürücünün adı Haas F1 ve Sauber/Audi ile anılıyor ancak şimdi onun yerine kimin geçeceği merak konusu.

Alpine'in elinde Zhou Guanyu, Jack Doohan ve Victor Martins'in de aralarında bulunduğu birkaç aday var.

Adı geçen bir diğer isim de WEC'te Alpine adına yarışan ve F1'e dönme arzusunu hiçbir zaman gizlemeyen Mick Schumacher.

Ralf Schumacher, 25 yaşındaki Alman pilot için zamanın daraldığının farkında.

Ralf, “Şunu söylemek gerekir ki, eğer bu yıl da o koltuğu kapamazsa, muhtemelen F1'de yarışması  oldukça zor olacak."

 “İyi olan şey, en azından Bruno Famin, Mick'in yaptıklarından çok memnun olduğunu söylüyor ve bu çok iyi bir şey."

"Zaten hangi aracın ona daha uygun olduğunun önemli olduğunu sanmıyorum: onun pozisyonunda her araç iyi olurdu." dedi.

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