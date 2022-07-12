Ralf: "Mick'in biraz daha bencil davranmaya başlaması gerekiyor"

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Mick Schumacher, Avusturya'da iyi bir performans sergiledi ve pazar günü gerçekleştirilen yarışı altıncı sırada tamamlayarak arka arkaya ikinci puanlarını aldı.

Bu, Schumacher'in 1.5 süren F1 kariyerinin en iyi sonucu olurken, bu sonuç için takım arkadaşı Kevin Magnussen'le de mücadele etmek zorunda kaldı. Şu anda yorumculuk yapan Mick'in amcası Ralf Schumacher, yeğenine "mücadelelerde daha bencil davranma" tavsiyesinde bulundu.

Ralf, Sport1 TV'ye, "Mick'in performansının giderek iyiye gittiği ortada. Bu, Mick için her şeyin sorunsuz gittiği ilk hafta sonlarından biriydi."

"Haas'ı da övmek gerekiyor çünkü araçları gerçekten çok hızlıydı. Spielberg'de onlardan böyle bir tempo hiç beklemiyordum."

"Mick artık kendine inanıyor ve takımının sürücüsüne olan güveni de artacak. Haas'ın gelecekle ilgili kararını vermesi sadece bir zaman meselesi."

"Mick'in artık Haas'ın 1 numarası olduğunu söyleyemem ama bence takımdan büyük saygı görmeyi hak ediyor. Sadece Kevin'in önüne geçmeyi başardığı için değil, aynı zamanda Lewis Hamilton ile keyifli bir savaşa girdiği için de bunu hak ediyor."

"Avusturya'da çok iyiydi ve umarım Haas'ın patronu Steiner bunu görmüştür. Bence her iki sürücünün de sözleşmesini uzatması gerekiyor."

"Mick'in Magnussen ile olan savaşına gelirsek, Mick'in bence bir noktada daha bencil davranması gerekiyor."

"Takım arkadaşları arasındaki mücadele bir o yana bir bu yana sallanan bir sarkaç olarak görülebilir ancak yarıştan sonra birbirlerine sarılmaları çok hoştu."

"Sonunda takım arkadaşınız, pistte yenmek istediğiniz ilk kişidir. Bu nedenle onunla gerçek bir dostluğunuz olamaz." açıklamasında bulundu.