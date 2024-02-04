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Ralf: "Mick, Hamilton'ın boşalan koltuğu için doğru isim olacaktır"

Mick Schumacher, amcası Ralf Schumacher tarafından Mercedes'te Lewis Hamilton'ın yerine önerildi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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George Russell, Mercedes-AMG, with Mick Schumacher, Reserve Driver, Mercedes-AMG

Mick, geçen yıl Mercedes'in yedek pilotu olarak üstlendiği görevi yeni F1 sezonu başladığında da sürdürecek ve tam zamanlı olarak gride dönmeyi bekleyecek.

2025'te Ferrari'ye gidecek olan Hamilton'ın koltuğu için potansiyel isimlerden biri olarak düşünülse de, asıl tavsiye ailesinden geldi. 

Amcası Ralf Schumacher, Sky'a Hamilton'ın yerini nasıl dolduracağı konusunda, "Çok fazla aday olmayacak." 

"Eğer hata yapmazsa George Russell kesinlikle Lewis'in izinden gidebilir ve takıma liderlik edebilir."

"Şimdi soru şu: Boş koltuk için tecrübe mi yoksa yeni, genç insanlar mı?"

"Mick kesinlikle gençler için en iyi seçeneklerden biri olacaktır."

Mick Schumacher, Haas F1 Team, is interviewed by Ralf Schumacher

Mick Schumacher, Haas F1 Team, is interviewed by Ralf Schumacher

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Ancak elbette Carlos Sainz de var, her ne kadar Audi'ye gitme ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünsem de."

"Mick'in şansının yüksek olduğunu ve bu şansı hak ettiğini düşünüyorum. Russell'ın yanında gelecek için geliştirilebilecek biri olacaktır."

"Şimdi geriye kalan tek şey Toto Wolff'un da aynı fikirde olması. Ama şu ana kadar ondan Mick hakkında sadece olumlu şeyler duydum..." dedi.

Ayrıca Ralf, Hamilton'ın 2025'te Ferrari'ye gitme kararı hakkında şu yorumlarda bulundu: "İlk başta şaşırtıcıydı ama sonradan anlaşılabilir oldu."

"Bu iki yıl çok zordu. Frederic Vasseur ile ilişkisinin çok uzun ve iyi bilinen bir ilişki olduğu gerçeğini hafife almayın, ona her şeyi vaat ettiğinden eminim."

"Şampiyonluk mücadelesine geri dönüp dönemeyeceği orada kimin olduğuna bağlı."

"Yarış mühendisini yanına alacağına dair söylentiler var. Bu onun başına gelebilecek en iyi şey olur çünkü ikisi arasında çok güçlü bir bağ var."

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