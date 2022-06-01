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Formula 1 / Monako GP Haberler

Ralf: "Mick bu tarz hatalar yapmaya devam edemez"

Mick'in amcası Ralf Schumacher, genç pilotun Monako GP'de yaptığı gibi büyük hatalar yapmaya devam edeceğini söylüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Ralf: "Mick bu tarz hatalar yapmaya devam edemez"
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Mick Schumacher, Monako GP'de büyük bir kaza yaptı ve aracın arkası ikiye ayrıldığı için darbenin çok büyük olduğu görülüyordu.

Bu Mick'in bu yıl ilk kazası değil ve takımın yedek parça konusunda sıkıntı çektiği zaten bilinen bir durum.

Hal böyle olunca kendisine yönelik eleştiriler devam ediyor.

Ralf Schumacher, yeğeniyle alakalı şöyle dedi: "Diğer sürücüler o noktayı problemsiz şekilde geçtiler fakat Mick yapamadı."

"İlk başta bariyerlere dokunduğunu ve lastik patlattığını düşünmüştüm ancak çizginin dışına çıktığı ortaya çıktı ve bu tür hatalar yapamazsınız."

"Mick sadece yarışını mahvetmekle kalmadı, aynı zamanda aracını da çok kötü şekilde çarptı. Bu da takımın bütçesi için ciddi sonuçlar doğurabilir."

Mick Schumacher, Haas VF-22

Mick Schumacher, Haas VF-22

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Mick bu tür hataların tekrarlanmaması gerektiğini anlamak zorunda."

Felipe Massa da kaza hakkında konuşan bir başka isimdi ve Mick'e şu sözlerle destek verdi: "Mick bence Formula1 için yeterince iyi. Formula 3 ve Formula 2'de şampiyon oldu. Bunlar yanlışlıkla kazanabileceğiniz şeyler değil."

"Pardon ama Formula 1'de daha kötü sürücüler var. Birkaç kaza yapması beni şaşırtmadı çünkü ona artık daha fazla meydan okuyan yeni bir takım arkadaşı var. Kevin, Haas'ta neyin mümkün olduğunu gösterdiği için Mick'in limitlerini daha fazla zorlaması gerekiyor."

"Daha fazla risk aldığınızda da hata yapmak kolaydır."

Michael Schumacher'in ilk takım patronu Eddie Jordan da, "Bundan dersler çıkaracak. Bu onu yavaşlatmayacak ve bence olayları farklı görmesini sağlayacak. Neyse ki sağlığı yerinde." dedi.

Ancak yorumcu Christian Danner o kadar iyimser değil.

"Gerçekten sert bir kazaydı. Orası en hızlı bölümlerden birisi. Araç ikiye bölündü. Haliyle ortaya çıkan kuvveti hayal edebilirsiniz."

"Bir şeyleri yeniden düşünmesi lazım. Hızı artık oldukça iyi, ayak uydurabiliyor ama bu kazalara devam edemez. Yaptığı kazaların bedeli milyonlarca doları buluyor. Takım bu parayı daha akıllıca harcayabilirdi."

"Mümkün olandan fazlasını elde etmeye çalışıyor ve bu da genellikle bir kazaya ya da güvensizliğe yol açıyor. Sadece o anda rahatlamaya ihtiyacı var."

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