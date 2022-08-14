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Formula 1 Haberler

Ralf: "Mick, Alpine için bir seçenek olabilir"

Eski Formula 1 sürücüsü Ralf Schumacher, yeğeni Mick Schumacher'in Alpine'in pilot seçenekleri arasında yer alabileceğini düşünüyor.

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Ralf: "Mick, Alpine için bir seçenek olabilir"
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Sürücülerin gelecekleriyle alakalı söylentilerin çıktığı aptal sezon, bu yıl epey sakindi fakat Sebastian Vettel'in emekliliğini açıklamasıyla büyük bir hız kazandı ve son haftalarda şampiyonluk savaşından daha çok konuşuldu.

Fernando Alonso'nun Vettel'in yerine geçmek için Alpine'den ayrılması, Oscar Piastri'nin Alpine'de yarışmayı reddetmesi ve Daniel Ricciardo'nun McLaren'dan gönderilecek olması, işleri epey karmaşık bir hale sokuyor.

Alpine'de Alonso'nun yeri için en ciddi aday Ricciardo fakat Ralf Schumacher'e göre Mick de potansiyel adaylardan birisi olabilir.

Sky Deutschland'a verdiği demeçte, "Şahsen Ricciardo'nun Formula 1'de bir başka şans daha elde edebileceğini hayal edemiyorum."

"Diğer tarafta örneğin Mick'in henüz 2023 için bir sözleşmesi yok, bu yüzden Alpine için aday olarak kabul edilebilir. Alpine'in kimi seçebileceğini bilmesem de Nico Hulkenberg de Enstone'a dönmeye hazır."

"Pek çok farklı söylenti var ancak bir şey açık: Başlangıçta 'te Oscar Piastri'yi direksiyona geçirmek istemiyorlardı çünkü genç sürücünün Formula 1'e adapte olması ve deneyim kazanması için biraz zamana ihtiyacı olduğuna inanıyorlardı."

"Fakat Fernando Alonso sizin takımınızdaysa ve elinizde Piastri gibi parlak bir yeteneğiniz varsa, onların takımdan ayrılmasına izin veremezsiniz. Sözleşmeleri normal şekilde yönetemiyorsanız, suçu genç sürücüye atmayın. Bu arada Pastri'nin menajeri Mark Webber'in WEC'teki Porsche döneminden bu yana McLaren patronu Andreas Seidl ile çok iyi ve yakın bir ilişkisi var." 

"Otmar Szafnauer her şey için sadece kendini suçlamalı çünkü Oscar yanlış bir şey yapmadı. Yine de bu tür olaylar büyük ölçüde sürücüler ve takımlar arasında güven sorunlarına yol açacak." dedi.

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