Ralf: "Mercedes, sezon ilerledikçe Verstappen'in 'canını sıkabilir'"

Mercedes, Monako'da güncellenmiş W14'ü tanıtmış olsa da, yapılan değişikliklerin asıl etkisinin İspanya Grand Prix'sinde görülmesi bekleniyordu.

Barselona'da Lewis Hamilton'ın ikincilik ve George Russell'ın üçüncülük elde ederek Mercedes'e bu sezonki ilk çifte podyumunu kazandırması, umut verici işaretlerdi.

Takım patronu Christian Horner'ın da belirttiği gibi Red Bull, Hamilton'ın yarışı Verstappen'in 24 saniye gerisinde tamamlamasıyla hâlâ ulaşılamaz bir yerde. Ancak Schumacher, çok da uzak olmayan bir gelecekte ön tarafta bazı heyecan verici mücadelelerin yaşanabileceğini düşünüyor.

Eski Jordan, Williams ve Toyota pilotu, Mercedes'in aracını geliştirmek için gerçekten çalışması gerektiğine inanıyor.

Bununla birlikte, Formula 1'de bir bütçe sınırı olduğu için bu gelişim, Mercedes'in 2023 geliştirmelerine ne kadar bütçe ayırdığına da bağlı olacak.

Schumacher Sky Almanya'daki köşesinde, "Mercedes'in sezon ilerledikçe Verstappen'in canını sıkmak için iyi bir şansı var."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Yeni araç şu anda çok genç ve taze, ancak potansiyeli var. Asıl soru, 'Mercedes daha ne kadar para harcayabilir ve ne kadar geliştirme yapabilir?' Bence hâlâ Red Bull'dan daha fazla potansiyel var. Yakında yine zirvede gerçekten heyecan verici yarışlar göreceğimizi hayal edebiliyorum."

Çifte podyumun ardından Mercedes, Takımlar Şampiyonası'nda Aston Martin'in 18 puan önünde ikinci sırada yer alıyor ve Schumacher, Aston Martin'in bu geliştirme savaşında ayakta kalmasının zor olacağına inanıyor.

Red Bull, Mercedes ve Ferrari gibi takımlar ön taraftaki mücadele konusunda deneyimli olsa da, geçen sezonu yedinci sırada bitirerek bu sezon atılım Aston Martin için bu çok yeni bir deneyim.

Schumacher, "Mercedes'in şu an için Fernando Alonso ve Aston Martin'i geride bıraktığını söyleyebilirim."

"Takım henüz o kadar deneyimli değil ve bu nedenle gereken yapılara sahip değil. Barselona'da bunu çok iyi görebiliyordunuz: Araç iyiydi ama yeterli değildi. Hâlâ bazı zayıflıklar var ve bunlar Barselona'da çok iyi görüldü." dedi.