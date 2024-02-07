Ralf: "Mercedes mümkün olduğunca çabuk toparlanmalı"

Mercedes, 2024'e kanıtlaması gereken önemli bir noktayla giriyor. 2023 sezonunda galibiyet alamayan Mercedes, Dünya Şampiyonası sahnesine geri dönerek iki zorlu sezonu geride bırakmaya çalışıyor.

Red Bull, 2023'teki 22 zaferin 21'ini elde eden RB19'un halefini tanıtmaya hazırlanırken, bu zaferlerin 19'u üç kez Dünya Şampiyonu olan Max Verstappen'e gitti.

Mercedes, tasarım gurusu Aldo Costa, motor şefi Andy Cowell, strateji şefi James Vowles ve teknik şef Mike Elliott da dahil olmak üzere birçok kilit isminin ayrılmasına rağmen, 2014-2021 yılları arasında üst üste sekiz şampiyonluk kazanarak rekor kıran geçmişteki şampiyonluklarına ulaşabileceklerini göstermek için mücadele ediyor.

Schumacher zamanın çok önemli olduğunu, çünkü bu zor zamanların devam etmesi halinde Mercedes'in artık en iyi bir aracı tasarlayacak personele sahip olmadığını doğrulayacağını söylüyor.

Schumacher, Nordbayerischer Kurier'e göre Alman Basın Ajansı'na verdiği demeçte, "Mercedes'in mümkün olduğunca çabuk toparlanması gerekiyor, buna hiç şüphe yok."

"Aksi takdirde, bu sürekli bir zayıflık anlamına gelecektir."

"Bu, kazanma kapasitesine sahip bir aracın nasıl üretileceğini artık anlamadıkları anlamına gelir. Bu da Mercedes gibi bir marka ve son yıllardaki başarıları için felaket olur."

Red Bull kampındaki hava önümüzdeki sezon rekabetin daha da güçlenmesini bekledikleri yönünde olsa da, Schumacher yine de Avusturyalı ekibin ve Max Verstappen'in hakimiyetlerinin devam edeceğine inanıyor.