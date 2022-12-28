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Formula 1 Haberler

Ralf: "Mercedes, Mick'in gelişimine yardım edecek"

Ralf Schumacher, Mick'in birlikte çalışacakları sürede Mercedes'ten önemli bilgiler edinmesini bekliyor.

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Ralf: "Mercedes, Mick'in gelişimine yardım edecek"
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Mick Schumacher, 2022 sezonunun ardından Haas ile yollarını ayırdı ve yeni sezonda gridde yer almayacak.

Fakat Mick, boşta kalmak yerine Mercedes'in yedek pilotluk teklifini kabul etti ve takım simülatöründe aktif bir role sahip olacak. Alman sürücünün test fırsatı yakalayıp yakalayamayacağı bilinmiyor fakat turbo hibrit döneme damga vurmuş Mercedes'ten çok fazla şey öğrenebileceği konusunda herkes hemfikir.

Ralf Schumacher, yeğeninin Mercedes sayesinde kendisini daha da geliştirebileceği görüşünde.

Ralf, "Bence anlaşma Mercedes'e olduğu kadar Mick'e de fayda sağlayacak."

"Mercedes'in elinde artık, ihtiyaç halinde ana pilotlarından birinin yerini alabilecek harika bir sürücü var. Fakat Mick de yeni ve daha büyük bir yapı sayesinde çok şey öğrenebileceği bir takımın içerisinde olacak."

"Mick'e büyük bir fırsat verildiğine inanıyorum çünkü deneyimli bir takıma geçti ve iki deneyimli takım arkadaşıyla birlikte çalışacak."

"Ayrıca takımın kendisi de Mick ile çalışmaktan çok mutlu görünüyor. Tüm bunlar, bir sonraki adımı atmasına ve gelişmesine yardımcı olacak şeyler."

"Mick'in sadece Mercedes ile birliktelik kuracağını düşünmeyin. Mercedes'in müşteri takımlarında bir problem varsa ve hem tüm pistleri tanıyan hem de Formula 1 aracını nasıl kullanacağını bilen bir sürücüye ihtiyaç duyuyorlarsa, Mick'e gelebilirler." dedi.

Mick Schumacher, Mercedes Reserve Driver, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Mick Schumacher, Mercedes Reserve Driver, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Fotoğraf: Mercedes AMG

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