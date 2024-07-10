Ralf: "Mercedes koltuğu için olası aday artık Carlos Sainz"

Mercedes, 2025 için boş bir koltuğa sahip ve Carlos Sainz da şu anda boşta olduğu için, iki tarafın birbiriyle anlaşması gayet mantıklı bir hamle gibi görünüyor.

Birkaç hafta önce bu ihtimal masanın üzerinden kalkmış gibiydi ancak Kimi Antonelli'nin bir yıl daha F2'de yarışması gerektiğini düşünenler var.

Ralf Schumacher'e göre Sainz, Mercedes'te tek yıllığına yarışmaya geçmişte sıcak bakmasa da durum değişmeye başladı.

Ralf Schumacher Alman Sky kanalına yaptığı açıklamada, "Carlos Sainz için durum giderek daha karmaşık bir hal alıyor."

"Herkes onun Williams'a geçeceğini düşünüyordu ama görünüşe göre bu artık bir seçenek değil."

"Bence Alpine'in kapıları da kendisi için açık fakat Toto Wolff'un son yorumları göz önüne alındığında Mercedes'e geçme şansı olduğuna inanıyor çünkü Toto durumun değişmeye başladığını söylemişti."

"Ben de artık Sainz'in George Russell için en olası takım arkadaşı olduğunu düşünüyorum." dedi.