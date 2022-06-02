Ralf: "Mercedes ile olan stratejik savaş, bu yıl Red Bull'a yardım ediyor"

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Ferrari, geçen hafta sonu Monako'da stratejik anlamda önemli hatalar yapmış ve sonunda galibiyeti kaybetmişti.

Hafta sonunun ardından İtalyan ekibe yönelik eleştiriler var ve Ralf Schumacher'e göre Ferrari'nin stratejik anlamda deneyim eksikliği var.

Ralf şöyle dedi: “Ferrari, yarışta stratejisini sürücüleri arasında bölmeye karar verdi ve Leclerc yağmur lastiklerinde çok hızlı olduğu için ilk başta mantıklı görünüyordu."

"Ancak onların hatası, Sergio Pérez'in pit stopuna çok geç tepki vermeleriydi."

"Takım kendisini bir karmaşanın içinde buldu ve bu da Perez'e yaradı. Bu tür hatalar yaparak şampiyonluk için savaşmanız zordur."

"Bana göre yapılan bu hata, Ferrari'nin yarışta zafer mücadelesi verirken doğru kararlar almayı yeniden öğrenmesi gerektiğini gösteriyor."

"Birkaç yıldır bu durum içerisinde değiller."

"Red Bull, son yıllarda Mercedes'le büyük bir rekabet içerisindeydi ve onlar (Mercedes) stratejik anlamda çok güçlü bir takımdı. Bu deneyimi edinmeleri şimdi Red Bull'a çok büyük bir fayda sağlıyor.

Schumacher ayrıca Sergio Perez - Max Verstappen mücadelesine de değindi ve Hollandalı sürücüye bazı tavsiyelerde bulundu.

"Sergio'nun Max ile aynı tutarlılığa sahip olabileceğine inanmıyorum. Bana göre Max, bu durumu görmeli ve bunu, takım arkadaşından birkaç şey öğrenmek adına bir tür fırsat olarak görmeli."

"Max'in epey agresif bir sürüş tarzı var ve tarzı, önceki araçlara çok iyi uyuyordu. Fakat yeni araçların konsepti Sergio'ya daha uygun."

"Lastikleri koruma konusunda çok iyi bir sürücü olduğu için araçtan daha fazlasını alabiliyor."

"Max bu nedenle belli noktalarda Sergio'nun sürüş tarzını kendisine katmaya çalışmalı ve bazı virajlarda biraz daha yavaş sürmeli."